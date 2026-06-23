Decisiones judiciales ¿exclusivamente humanas?

Es un hecho que las herramientas de IA han tenido un avance tecnológico a una velocidad impresionante en el último tiempo, estando ya incorporadas en el día a día del ejercicio legal. Por ello, no es una sorpresa que en la reciente sentencia del 22 de mayo de 2026, dictada en una causa laboral en Antofagasta, se reconozca el uso de IA como apoyo instrumental, afirmando en todo caso que el uso de la herramienta “se realizó bajo la supervisión directa y el control total del juez, garantizándose que el análisis de la prueba y la fundamentación jurídica y, en definitiva, la decisión final del asunto, son producto exclusivo del razonamiento humano”.

“Papá, eso te pasó por no seguir el Waze”, me decía mi hijo hace algún tiempo tras encontrarnos en un taco vehicular, por haber adoptado una decisión intuitiva en algo tan trivial como el trayecto de un lugar a otro. El punto es que, si bien al comienzo del uso de la app se podía mejorar el tiempo usando otros trayectos decididos autónomamente, hoy la sugerencia de la IA es probablemente la mejor disponible y desplaza la decisión humana.

Entonces, cuando el juez afirma que la decisión final es producto exclusivo del razonamiento humano ¿será así? ¿se estará desplazando poco a poco la decisión humana también en este ámbito?

“La IA llegó para quedarse, pero habrá que pavimentar su uso, límites y derechos que aseguren a los intervinientes el respeto al debido proceso cuando se imparte justicia”.

El área legal se encuentra ante un nuevo escenario tanto respecto a cómo ejercer la profesión (ya hay casos de sanciones por citas inexistentes en escritos legales y, por ejemplo, en Brasil se publicó un caso de sabotaje algorítmico de tribunales por prompt injection); pero también, de cómo se imparte justicia. Y en este último punto, estamos hablando del ejercicio de una de las funciones más relevantes de un Estado, por lo que se abren preguntas relevantes respecto a cómo garantizar el debido proceso. ¿Hasta qué punto se está delegando en estas herramientas la labor de la dictación de una sentencia? ¿las partes tendrán el derecho a pedir, por ejemplo, toda la interacción que tiene un juez con la IA al momento de redactar un fallo?

La IA llegó para quedarse, pero habrá que pavimentar su uso, límites y derechos que aseguren a los intervinientes el respeto al debido proceso cuando se imparte justicia. Esto, siempre que consideremos importante que la decisión de justicia sea exclusivamente humana.