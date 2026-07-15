Construyendo un ecosistema de emprendimiento innovador

Eduardo Bitran

El desarrollo de emprendimientos dinámicos capaces de insertarse en cadenas globales de valor ha sido uno de los principales objetivos de las políticas de desarrollo productivo chilenas desde 1990. La experiencia demuestra que este proceso requiere mucho más que financiamiento. Exige construir un ecosistema de innovación que genere emprendimientos sofisticados, capaces de competir mediante conocimiento y diferenciación tecnológica.

CORFO creó en 1997 un mecanismo pionero de coinversión en fondos de capital de riesgo. Sin embargo, el principal obstáculo no fue la escasez de financiamiento, sino la falta de startups con el perfil de riesgo-retorno que exige la industria internacional de capital de riesgo.

Construir ese ecosistema requería actuar simultáneamente en diversos frentes: fomentar una cultura emprendedora; fortalecer la investigación aplicada orientada a resolver desafíos productivos y ambientales; desarrollar capacidades de transferencia tecnológica en las universidades; y crear instituciones capaces de apoyar la creación y escalamiento de nuevas empresas innovadoras. Con ese propósito se impulsaron iniciativas complementarias, entre ellas el financiamiento basal de incubadoras universitarias, Startup Chile, las Oficinas de Transferencia Tecnológica y el programa Ingeniería 2030, orientado a transformar las escuelas de ingeniería fortaleciendo la investigación con propósito e incorporando el emprendimiento innovador como competencia central en la formación de ingenieros.

“Los ecosistemas de emprendimiento innovador no surgen espontáneamente ni pueden construirse mediante iniciativas aisladas”.

Los resultados comienzan a ser visibles. Un análisis preliminar basado en información de Inapi, Corfo y de las Oficinas de Transferencia Tecnológica muestra que las nueve universidades que participaron en la primera convocatoria de Ingeniería 2030 cuadruplicaron, entre 2016 y 2023 respecto del período base 2009-2015, tanto el número de licencias tecnológicas como la creación de spin-offs. La evidencia sugiere que el fortalecimiento sostenido de las capacidades universitarias de innovación y transferencia tecnológica está comenzando a traducirse en resultados concretos de comercialización del conocimiento.

Pero persisten desafíos relevantes. En financiamiento, el esquema de coinversión de fondos de capital de riesgo mediante préstamos condicionados reduce los incentivos a asumir riesgo. Corfo debiera invertir en cuotas de fondos de capital de riesgo y desarrollar fondos de fondos para acompañar rondas de inversión de mayor escala.

En el ámbito universitario, se deben alinear los incentivos académicos con los objetivos de innovación. Los sistemas de evaluación y jerarquización continúan privilegiando la productividad científica, desincentivando la participación de investigadores en transferencia tecnológica, licenciamiento, creación de spin-offs y colaboración con la industria. Asimismo, es necesario seguir actualizando los criterios de acreditación institucional para valorar la contribución de las universidades a la innovación y fortalecer programas que articulen universidades, startups y sectores estratégicos donde Chile posee ventajas para desarrollar empresas tecnológicas con proyección global.

La principal lección es que los ecosistemas de emprendimiento innovador no surgen espontáneamente ni pueden construirse mediante iniciativas aisladas. Requieren políticas públicas coherentes, complementarias y sostenidas en el tiempo, capaces de fortalecer simultáneamente la generación de conocimiento, la transferencia tecnológica, el emprendimiento y el acceso a capital para el escalamiento. Solo así Chile podrá transformar con mayor éxito su capacidad científica y tecnológica en nuevas industrias, mayor productividad y crecimiento económico.