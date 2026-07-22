El futuro de la carne chilena

Recientemente ChileCarne cumplió 10 años apoyando el desarrollo del sector exportador de carne de cerdo y ave de Chile.

Hace más de 25 años el sector definió que su futuro estaba en la exportación y no solo en el mercado nacional. Con una población de menos de 20 millones de habitantes y una economía abierta, que permitió el arribo de productos de países vecinos con más volumen y menores costos, era complejo sostener el desarrollo del sector sin perder competitividad.

Dos elementos fueron claves. Primero, los acuerdos de libre comercio que Chile firmó con las principales economías del mundo, otorgando ventajas arancelarias frente a competidores. Segundo, un patrimonio sanitario privilegiado por barreras naturales que nos protegen de enfermedades que afectan la producción animal. Ambos factores, junto al trabajo público-privado y una visión de largo plazo, permitieron que los productos lleguen a más de 40 países, siendo Chile el sexto exportador mundial de carne de cerdo y el décimo de ave.

“Las normas de ordenamiento territorial serán claves para compatibilizar la actividad económica en sectores rurales”.

En estos 10 años, ChileCarne ha trabajado en dos objetivos: desarrollar mejores mercados para los productos y colaborar con las autoridades para proteger el patrimonio sanitario.

La apertura de Filipinas, modernizar el acuerdo con la Unión Europea, los acuerdos de zonificación para Influenza Aviar de Alta Patogenicidad y avances con economías de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) son parte de los logros en materia de apertura de mercados.

En sanidad animal, la tarea es desafiante. El intercambio comercial y el traslado de bienes y personas complejizan proteger las fronteras del ingreso de enfermedades, mientras los brotes se multiplican en el mundo. Chile no ha sido la excepción y enfrentamos en tres oportunidades la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad. Gracias al trabajo coordinado público-privado, logramos erradicar la enfermedad en tiempo récord y recuperar la condición de país libre de influenza aviar.

El fortalecimiento de la bioseguridad y el monitoreo permanente permiten que Chile permanezca libre de las principales enfermedades que afectan la producción de cerdos y aves en el mundo.

El sector también adaptó sus sistemas para avanzar hacia una producción más sustentable. Los Acuerdos de Producción Limpia, la adhesión a Chile Origen Consciente de Minagri y nuevas tecnologías para implementar la normativa de olores reflejan ese compromiso.

Mirando al futuro, debemos fortalecer la bioseguridad, control fronterizo y monitoreo; desarrollar mercados en Asean, India, el Caribe, África y Medio Oriente; potenciar la diplomacia sanitaria; y contar con un marco jurídico que entregue certeza para nuevos proyectos. Las normas de ordenamiento territorial serán claves para compatibilizar la actividad económica en sectores rurales.

Creemos que podemos seguir aportando al desarrollo del país, fortaleciendo economías locales y abasteciendo a Chile y el mundo con productos sustentables de la más alta calidad.