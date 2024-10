Incertidumbre en la recaudación fiscal

El actual Director (S) del Servicio de Impuestos Internos (SII), sobre la base de su exitosa experiencia anterior a cargo del organismo, estima plenamente posible alcanzar una meta de recaudación de 1,5% del PIB con la aplicación de la ley contra la evasión. Sin embargo, revisando la serie histórica de recaudación fiscal respecto del PIB, se constata que ésta se encuentra estancada. Los aumentos de tasas e impuestos en el país y nuevos hechos gravados en los últimos 10 años no han mejorado el rendimiento de la recaudación fiscal. Esto tampoco se ha logrado mediante el combate a la evasión. Se constata, igualmente, que las sucesivas reformas tributarias no han cumplido sus metas de recaudación.

Tal situación no es muy distinta de lo que ocurre con la actual Ley de Cumplimiento Tributario, recientemente aprobada en el Congreso. El FMI ha indicado que existe incertidumbre en la recaudación esperada sobre la base de la implementación de las medidas de combate a la evasión y que no se llegaría a un tercio de lo esperado.

“Incorpora incerteza en la meta de recaudación fiscal el hecho de que el proyecto se aprobó sin un diagnóstico consensuado sobre la evasión”.

En lo esencial, hay que resaltar que no se ha puesto foco en aumentar la base impositiva que entrega una recaudación fiscal sostenible, lo que se logra, indiscutiblemente, con un mayor crecimiento económico. En sus mejores años, el país mostró un vigoroso aumento del PIB llegando a un crecimiento promedio de 5%. La mayor recaudación de esos años se dio en el marco de un sistema tributario simple y competitivo que se mantuvo hasta 2014 y donde la recaudación fiscal se explicó en un 80% por la mayor actividad y no precisamente por reformas tributarias.

Por otro lado, es necesario subrayar que también incorpora incerteza en la meta de recaudación fiscal el hecho de que el proyecto se aprobó sin un insumo esencial para ponderar la efectividad de las medidas planteadas en el combate a la evasión, lo que implica un alto riesgo de cometer los mismos errores de reformas pasadas, pues a la fecha aún no contamos con un diagnóstico consensuado sobre la evasión.

Precisamente, respecto al diagnóstico que evidencia la brecha de incumplimiento tributario, el asesor del SII y exdirector del organismo, Michel Jorrat, ratificó en este medio que la evasión no se encuentra en las grandes empresas (grupo al que apunta recaudar preferentemente la futura Ley de Cumplimiento Tributario) y agregó que las cifras del informe no cambiarán sustancialmente. Asimismo, informó que el actual Director (S) ya cuenta con los detalles y desagregación del diagnóstico de la evasión. Dicho informe, por transparencia y en pos de fortalecer la gestión de la evasión con información confiable y consensuada, debiera ser publicado a la brevedad posible. Si el informe no es consensuado y de amplia aceptación a nivel técnico, pierde su valor para apoyar la toma de decisiones en la materia.

De no mediar cambios sustantivos en el plan de gestión de cumplimiento tributario del año 2025 y futuros, junto a mejoras en la competitividad fiscal en futuros proyectos de ley, será más de los mismo, sin un efecto positivo en las alicaídas arcas fiscales.