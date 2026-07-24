El Niño recién empieza

Jorge Selaive

El sistema frontal que afectó al país no debe entenderse como un evento aislado. Desde hace algún tiempo, las proyecciones climáticas sugerían la llegada de un episodio de El Niño y la evidencia muestra que, incluso con intensidad moderada, este fenómeno puede generar impactos económicos relevantes, cuya magnitud y distribución varían según los sectores productivos.

Coquimbo fue una de las regiones más golpeadas con miles de viviendas dañadas, comunidades aisladas y una agricultura castigada, especialmente los cultivos de cítricos y paltos. La Sociedad Nacional de Agricultura ya advirtió que, si bien el frente actual golpeó la cosecha de invierno, la amenaza para la fruticultura de exportación llegará en los próximos meses. Esto tiene un correlato en precios y actividad. Los componentes más sensibles al clima, como frutas y verduras, son los que más reaccionan ante estos shocks.

El momento no podría ser más inoportuno. La inflación anual se aceleró a 4,3% en junio presionada por el shock de combustibles, señales de efectos de segunda vuelta e indexatorios junto con un alza de costos laborales. Ahora se suma un nuevo frente: la mayor volatilidad en precios de alimentos justo cuando la economía intentaba digerir el shock petrolero. No es casualidad que el Banco Central hable de un fenómeno que opera “más como un shock heterogéneo que como una perturbación agregada única”, porque varios frentes inflacionarios simultáneos son más difíciles de gestionar que uno solo.

“En este contexto, reducir la Tasa de Política Monetaria parece una decisión cuestionable por ahora”.

La actividad tampoco queda al margen. Ante el riesgo de aluviones, afectación en depósitos de relaves y cortes de rutas, Sernageomin activó su protocolo nacional de emergencia y llamó a la pequeña minería de Atacama y Coquimbo a suspender preventivamente sus faenas, mientras la gran minería reforzó el monitoreo de tranques y taludes con algunas de ellas paralizadas. Estas paralizaciones, aunque parciales, restan producción en julio y es esperable que algo de ese impacto se traslade a agosto. A pesar de un Imacec de junio que será muy superior en su lectura interanual y desestacionalizada a lo anticipado por las encuestas alejando los temores de recesión técnica, creceremos cerca de cero interanual el primer mes del tercer trimestre.

Y esto recién comienza. La experiencia histórica de El Niño en Chile muestra que sus efectos no se agotan en un temporal puntual, sino que se extienden por meses, con el fenómeno tendiendo a mantenerse activo durante gran parte de la primavera. Es decir, la incertidumbre sobre precios de alimentos, generación eléctrica y actividad regional seguirá presente durante varios meses más.

En Scotiabank seguimos proyectando una inflación entre 4 y 5% en 2026, alimentada por estos shocks de oferta y también por una apreciación del peso que llegará tarde para compensar la presión sobre márgenes de empresas. Sin tener una significativa apreciación multilateral de la moneda, la inflación se mantendrá sobre el ansiado 3% hasta bien entrado el 2027.

En este contexto, reducir la Tasa de Política Monetaria parece una decisión cuestionable por ahora, especialmente cuando ya se encuentra en terreno neutral. A la contingencia climática se suma un panorama externo incierto, junto con un mercado laboral que mantiene la presión costos y una trayectoria de convergencia hacia la meta expuesta a riesgos relevantes.