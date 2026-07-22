Las dudas del frustrado monopolio del esquí

Recientemente se conoció el desistimiento de los controladores de Valle Nevado y La Parva (MCP), de ejecutar su plan de adquirir El Colorado y Farellones, integrando así los cuatro centros de esquí de la Región Metropolitana. Lo anterior, por oposición de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a dicha integración.

Según indicó la FNE al archivar el procedimiento, “la adquisición de El Colorado (…) habría concentrado prácticamente la totalidad de la oferta en dicho mercado, reduciendo sustancialmente la competencia en el mismo”, e informó que las medidas conductuales ofrecidas por las partes eran insuficientes. Las partes señalaron públicamente que la FNE les exigió vender alguno de dichos centros de esquí a un tercero, lo cual frustraría el objetivo de la operación, lo que los llevó a desistirse.

Aun cuando los antecedentes de la investigación de la FNE no son públicos, de lo que se conoce del caso cabe destacar dos grandes incógnitas.

“El control de operaciones de concentración es muchas veces difícil, ya que requiere un análisis preventivo, basado en una predicción futura”.

La primera es la posible contradicción de la posición de la autoridad con la opinión de los esquiadores. Según señaló la prensa, una encuesta realizada por MCP a 800 usuarios de Valle Nevado y La Parva arrojó que 68% está a favor de la integración (la FNE realizó su propia encuesta en la investigación, cuyos resultados no se han hecho públicos).

El dato es clave, ya que nuestra institucionalidad de libre competencia debe proteger especialmente el interés de los usuarios o consumidores afectados por las situaciones del mercado. Si la gran mayoría de usuarios de centros de esquí apoyan la operación, debiesen existir razones poderosas para bloquearla. Mal que mal son ellos los directamente afectados, al ser quienes pagan los tickets y reciben el servicio.

La segunda interrogante se refiere al presente y futuro de los centros de esquí, que han enfrentado una difícil situación financiera por años. Esto, al punto que la controladora de Farellones y el Colorado está en medio de un proceso de reorganización judicial por insolvencia. Valle Nevado pasó por lo mismo hace pocos años atrás. Lejos de una competencia vigorosa, el mercado resalta más bien por sus malos resultados y consecuente falta de inversión.

En ese sentido, es preferible que una empresa se concentre con un competidor -aún si se forma un monopolio-, a que deje de operar por problemas financieros. Este argumento, conocido técnicamente como “defensa de empresa en crisis”, lo contempla nuestra normativa para descartar riesgos anticompetitivos de una operación, si una de las partes a concentrarse está en riesgo de salir del mercado.

Sobre esto, la FNE señaló que dicha defensa no fue acreditada por las partes en este caso, lo cual es llamativo. Aunque no se han hecho públicos los motivos detrás de esta consideración, en principio es lógico que una empresa que se encuentra hoy en reorganización está en riesgo cierto de salir de mercado.

El control de operaciones de concentración es muchas veces difícil, ya que requiere un análisis preventivo, basado en una predicción futura. En este caso, el desenlace pareciera dudoso, por cuanto no sólo contradice la aparente opinión mayoritaria de los usuarios afectados, sino que además extenderá la precaria situación actual del mercado, que incluso podría llevar a la salida de uno de sus actores.