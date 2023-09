Los riesgos de dejar al equipo secundario a cargo

Columnistas

Pilita Clark

Pilita Clark

Debería haber sido un alivio cuando la semana pasada un informe sobre el fallo informático que dejó varados a miles de pasajeros aéreos durante la fiesta bancaria en agosto declaró que había sido un evento “uno entre 15 millones”.

Cientos de vuelos se vieron afectados cuando el sistema de control de tráfico aéreo del Reino Unido se desactivó abruptamente después de recibir un plan de vuelo de una aerolínea que el software no pudo procesar.

Esto fue inusitado para un software que había logrado manejar más de 15 millones de planes de vuelo en los últimos cinco años, según el informe.

“Los subordinados tienen la oportunidad de brillar cuando el jefe no está, siempre y cuando no cometan errores”.

Sin embargo, es difícil sentirse demasiado tranquilo considerando la frecuencia con la que suceden este tipo de cosas durante las vacaciones.

Los accesos electrónicos descontrolados a los pasaportes, los fallos en los sistemas de facturación de las aerolíneas y otros problemas de tecnología de la información (TI) han desatado el caos en los viajes durante los períodos altos de vacaciones en el Reino Unido al menos seis veces desde 2017. Y eso sólo se refiere a los que viajan en avión. Registrarse para tomar un tren Eurostar o un ferry de Dover también ha sido en ocasiones un calvario durante las vacaciones.

Cada fiasco infeliz se debe a sus propias causas. Los sistemas de TI obsoletos, complejos y complicados son una fuente implacable de miseria, no sólo durante las vacaciones.

Pero también es cierto que uno de los hechos tácitos de la vida laboral es que muchos altos directivos se van a la playa durante las vacaciones, dejando a cargo a subordinados menos experimentados. Y habiendo sido parte de varios grupos de subordinados en mi vida anterior como editor adjunto de noticias, sé que ponerlos al mando no siempre es lo ideal.

Como los subordinados saben muy bien, una de las cosas tediosas de tener que dirigir el asunto tú mismo es que ahora no cuentas con subordinados que te ayuden. Además, al ser el suplente y no el jefe, no siempre tienes la autoridad para hacer cosas importantes rápidamente.

Nada de esto importa cuando todo va bien. Pero todavía recuerdo haber recibido una merecida reprimenda por restarle importancia a una historia importante durante un período de vacaciones, un error garrafal que casi con certeza se habría evitado si hubieran existido más jefes.

Lo bueno es que nadie murió. Éste suele ser el caso cuando hay fallas en los periódicos, pero no en otros lugares de trabajo.

Han pasado más de 20 años desde que investigadores de varios países descubrieron que los pacientes ingresados en hospitales durante el fin de semana tenían más probabilidades de morir que los que ingresaban entre semana.

Se suponía ampliamente que este mortal “efecto fin de semana” se debía a que menos especialistas hospitalarios trabajaban los fines de semana, lo que significaba que más personal subalterno brindaba una atención menos óptima.

Pero algunas investigaciones recientes sugieren que el panorama es más complejo. Un gran estudio de hospitales del Reino Unido publicado en 2021 confirmó que las personas ingresadas los fines de semana tenían, de hecho, un 16% más de probabilidades de morir que las que llegaban durante la semana. También encontró que había aproximadamente la mitad de los especialistas disponibles para cada persona los domingos en comparación con los miércoles.

Pero no logró demostrar un vínculo claro entre el número de especialistas y las tasas de mortalidad. De hecho, se encontró que la atención hospitalaria era igual de buena o ligeramente mejor los fines de semana. Una diferencia reveladora fue que las personas admitidas los fines de semana estaban más gravemente enfermas que las admitidas durante la semana.

Vale la pena recordar esto si eres uno de los suplentes. También lo es el hecho de que ser un jugador de reserva ofrece oportunidades para brillar o eclipsar a la persona a la que estás reemplazando. De hecho, la suerte del suplente puede ser considerablemente mejor que la del jefe que está de vacaciones en el momento equivocado, como descubrieron muchos líderes durante la caótica retirada internacional de Afganistán.

Cuando los talibanes tomaron Kabul a mediados de agosto de 2021, el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, su secretario de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, y el principal funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, Philip Barton, estaban todos de licencia.

Raab enfrentó llamados a dimitir mientras Afganistán se hundía en el caos. Barton dijo más tarde que lamentaba no haber regresado antes.

“Creo que yo debería haber sido más visible para nuestra gente que estaba trabajando en la crisis”, dijo en una investigación parlamentaria. “Deberían haberme visto visiblemente involucrado”.

En definitiva, la lección aquí es simple. Los subordinados siempre deben tener la mayor capacidad y los mejores recursos posibles y algunos serán más hábiles de lo esperado. Pero los principales deben saber que todavía habrá momentos en los que tendrán que salir de la playa y regresar a la oficina sin demora.