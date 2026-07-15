Un lento 2026, ¿y después qué?

Luis Felipe Lagos

El cobre supera los US$ 6 la libra, la producción de Codelco cae y la actividad registra un -0,5% en el primer trimestre del año. Una combinación inusual.

La caída del PIB del primer trimestre se explica por efectos puntuales en sectores de recursos naturales. Sin embargo, la débil actividad se remonta a 2025. Además, información más reciente indica que el Imacec de mayo de 2026 se encuentra al mismo nivel que marzo de 2025, es decir, una economía estancada.

Los índices que miden expectativas (confianza empresarial y de consumidores, y percepción de la economía) registraron un repunte a inicios de 2026, asociado al cambio de gobierno. No obstante, el alza en el precio de los combustibles, el reconocimiento de una situación fiscal peor a lo anticipado, un mal manejo inicial del tema de seguridad y las fricciones en el oficialismo han deteriorado las expectativas.

“Recuperar el empleo va a requerir más que el impulso de la actividad, serán necesarias medidas adicionales para contrarrestar el incremento en los costos laborales”.

La aprobación del proyecto de reconstrucción generaría un impulso a la actividad. Lo principal es la racionalización y agilización de los permisos que traban los proyectos de inversión. No es razonable que proyectos con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada enfrenten miles de observaciones debido a la captura del proceso de participación ciudadana. No se gana nada reduciendo impuestos si el sistema de permisos sigue trabando los proyectos.

Respecto a la competitividad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo a 23% no nos deja bien posicionados. Países desarrollados como EEUU tienen una tasa de 21%, Suecia de 20,6% o Irlanda de 12,5%. Para lograr un crecimiento de tendencia del 4%, se requieren mayores estímulos a la inversión.

Aprobar el proyecto de Reconstrucción por una base amplia es positivo, siempre que sea una buena iniciativa. En esta ocasión, la negociación política ha sido difícil. En efecto, la oposición no ha tenido la intención de aprobar un proyecto que estimule el crecimiento. Su crítica es que el proyecto favorece a los ricos, ignorando que la acumulación de capital físico y humano, junto a los avances en productividad que impulsan el crecimiento, permiten más y mejores empleos e incrementos en salarios. De hecho, en el período de rápido crecimiento, los quintiles de bajos ingresos fueron los más beneficiados.

La crítica a la invariabilidad tributaria sostiene que no es necesario dar certezas en la actualidad. Se olvidan de las sucesivas reformas tributarias -ocho desde 2010- y de la inestabilidad política -estallido de violencia, intento de destituir al Presidente y una Convención Constitucional que “tiraba al país por la borda”-. Algunos progresistas sueñan con tener una nueva oportunidad. No es exagerado, entonces, concluir que los niveles de incertidumbre son similares a los que imperaban cuando se aplicó el DL 600.

Recuperar el empleo va a requerir más que el impulso de la actividad, serán necesarias medidas adicionales para contrarrestar el incremento en los costos laborales que han tenido las medidas de aumento del salario mínimo y reducción de la jornada laboral sin reparar en la productividad laboral, y aumento en la cotización previsional. En este contexto, la discusión en la mesa técnica laboral respecto de temas que apuntan a la flexibilidad laboral -como salario por hora, cálculo del promedio de 40 horas e indemnización a todo evento- es muy acertada.