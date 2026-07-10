Gran encubrimiento de los centros de datos de IA

Hace poco más de 40 años, un periodista estadounidense escribió algo sobre los escándalos que debería haber sido lectura obligatoria en las aulas.“El escándalo no es lo que es ilegal; el escándalo es lo que es legal”, escribió Michael Kinsley. Se refería a la forma en que se redactan las normas para permitir que personas influyentes se salgan con la suya con comportamientos injustos, pero legales.

Hay quien dice que la frase de Kinsley ha quedado obsoleta en la era del presidente Donald Trump. Están equivocados. No hay más que fijarse en el creciente desastre ambiental que los magnates de la inteligencia artificial (IA) nos están imponiendo mientras compiten por construir más centros de datos.

Los centros de datos ya consumen más electricidad a nivel mundial que todos los países, excepto 10. El auge de la IA significa que esa cantidad está en vías de duplicarse aproximadamente en cuatro años.

“La batalla por construir centros de datos es tan feroz que los gigantes tecnológicos no se quedan esperando a que se resuelva el retraso en la conexión a la red eléctrica. Están financiando sus propias plantas de energía fuera de la red”.

Esto sería menos problemático si toda la nueva electricidad procediera de fuentes de energía verde. Pero no es así, porque muchos países aún obtienen la mayor parte de su energía de combustibles fósiles. Entre ellos se encuentran EEUU y China, los dos mercados de centros de datos más grandes por mucho.

Cuanto más rápido se multipliquen estas instalaciones, más emisiones de carbono habrá para el resto de nosotros. Y la cosa empeora. La batalla por construir centros de datos es tan feroz que los gigantes tecnológicos no se quedan esperando a que se resuelva el retraso en la conexión a la red eléctrica. Están financiando sus propias plantas de energía fuera de la red.

Y como buscan características como la fiabilidad extrema de “cinco nueves”, o sea, una disponibilidad de suministro de energía de 99,999% con solo unos pocos minutos de tiempo de inactividad al año, a menudo optan por sistemas que funcionan con gas y diésel, los cuales emiten contaminantes atmosféricos al quemarse.

Según los analistas, hasta este año, los desarrolladores de centros de datos en EEUU han anunciado alrededor de 100 GW de generación con gas fuera de la red. Es poco probable que todo esto se construya, pero tan solo Meta planea financiar 10 centrales eléctricas a gas en todo Louisiana para sus centros de operaciones. Y aquí es donde entra en juego la “regla de Kinsley” sobre los escándalos legales.

Louisiana es uno de los cada vez más numerosos lugares que intentan atraer inversiones en IA con normas favorables a las empresas, lo que en algunos estados se traduce en aprobaciones más rápidas de plantas de energía y menos escrutinio público.

Es comprensible que la gente esté enojada. Según el grupo de investigación Data Center Watch, en los primeros tres meses de este año se bloquearon o retrasaron 75 proyectos de centros de datos en EEUU con un valor de aproximadamente US$ 130 mil millones, casi el mismo número de proyectos que en todo el año 2025.

La demanda de electricidad de los gigantes de la IA es solo una parte del problema. Los centros de datos son un blanco fácil si te preocupan los robots que quitan empleos. Pero también consumen mucho terreno y agua. Para 2030, podrían estar utilizando suficiente agua como para satisfacer las necesidades básicas de los 1.3 mil millones de africanos subsaharianos durante un año, según estiman investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Es fácil ver por qué es tan importante saber exactamente qué están construyendo estas compañías y dónde. Pero la transparencia es cosa de la gente común. Una compañía de IA puede obtener discretamente la autorización para construir una central de gas frente a tu casa sin siquiera una audiencia pública.

Por todo esto, António Guterres, secretario general de la ONU, instó a todas las grandes compañías de IA a dar a conocer las emisiones de carbono, el consumo de agua y el uso de la tierra de sus centros de datos.

Le deseo suerte. Meta, Google y otras compañías tecnológicas llevan mucho tiempo publicando datos sobre el consumo de electricidad y agua a nivel corporativo, que se disparó desde que la IA despegó en 2022. Sin embargo, las cifras no siempre se desglosan por centros de datos y es difícil encontrar información sobre el impacto de las cargas de trabajo de IA.

La semana pasada pregunté a siete compañías si responderían al llamado de Guterres.Ninguna respondió a mis consultas, excepto Microsoft y OpenAI, quienes me enviaron su material ambiental más reciente, pero se negaron a comentar sobre la solicitud de Guterres.

Sin embargo, la política de OpenAI sobre la infraestructura de IA es instructiva. “Apoyamos las políticas que exigen transparencia en los temas del agua, la electricidad y los acuerdos gubernamentales”, dice, “con las excepciones adecuadas para preservar la seguridad, la información comercial sensible, los secretos comerciales y la información de propiedad exclusiva”. Creo que el caso está cerrado.