¿Qué fue de los millenials? Viejos, aburridos e ignorados

En el mundo del marketing y productos parece que todos están obsesionados con la generación Z. Es como si de un día para otro nos hubiéramos olvidado de los famosos millennials.

Revisando datos, me di cuenta de algo bien interesante sobre este grupo que ahora parece estar pasando de moda. Hace no tanto tiempo, los millennials eran los culpables de todo. Que estaban matando la industria de la cerveza, que arruinaron el horario de oficina de 9 a 5, que no querían comprometerse con nada. Hoy, las búsquedas en Google sobre la Gen Z duplican a las de los millennials. Pasaron a ser los viejos, aburridos e ignorados por las marcas y los medios. Pero ojo con perder el foco, porque los números dicen otra cosa.

Resulta que los millennials, que hoy tienen entre 31 y 46 años, son la generación más numerosa en las 20 economías más grandes del mundo, representando el 23% de la población. De hecho, la persona promedio en el mundo hoy es un millennial de 31 años. No son un nicho, son el grueso del mercado.

“Los millennials, que tienen entre 31 y 46 años, son la generación más numerosa en las 20 economías más grandes del mundo”.

A veces se nos olvida el contexto en el que crecieron. Pasaron del internet por teléfono al wifi, les tocó la crisis del 2008 justo cuando salían a buscar trabajo, y acá en Latinoamérica muchos crecieron en casas marcadas por la hiperinflación.

Son la generación más educada que hemos visto, pero tampoco son un grupo parejo. Hay una brecha gigante entre los que tienen títulos universitarios y la clase trabajadora, a la que en realidad no le va mucho mejor que a la generación anterior.

El error que estamos cometiendo como empresas es tratarlos como si fueran todos iguales. Un millennial de 31 años está en una etapa de vida súper distinta a uno de 46. Las necesidades cambian. No podemos seguir tratando de venderles con las mismas estrategias de hace 10 años, ni tampoco ignorarlos por perseguir a los más jóvenes que todavía no tienen el mismo poder adquisitivo.

La invitación es a mirar los datos y no solo la moda. Tenemos a un grupo gigante de consumidores que ya se establecieron, que no lo pasan demasiado bien, apretados por sus obligaciones, muchos en plena crianza, endeudados y que están en la mitad de su vida laboral y que necesitan soluciones reales. Dejemos de ignorarlos y volvamos a hablarles, pero esta vez entendiendo la etapa de la vida en la que de verdad están.