¿Superaremos la barrera del 2%?

Hasta junio, las proyecciones del IPoM dejaban abierta la posibilidad de que la economía creciera 3% y algunos se ilusionaron. Sin embargo, la información disponible muestra que el país crecerá apenas unas décimas sobre 2%, tendrá una segunda caída anual consecutiva de la inversión y la demanda interna se expandirá la mitad de lo que crece el producto. Esta decepción nos recuerda que el potencial de crecimiento de la economía no es superior a 2%, por lo que superar esa cifra no será fácil. Y el próximo año podría ser aún más difícil, debido al aumento de los riesgos globales, como lo muestran las proyecciones de consenso que apuntan a que en 2025 el crecimiento del PIB será incluso menor al de este año.

No es fácil superar la restricción estructural que limita el crecimiento de la economía, pero las cosas se hacen más difíciles cuando el escenario internacional no acompaña. Los riesgos geopolíticos actuales son una gran amenaza para la evolución de los mercados, para los precios y para el adecuado funcionamiento de la cadena de suministros. A esto se suma la amenaza de aumentos de aranceles y de un mayor proteccionismo. Nada bueno para un país como el nuestro, pequeño e integrado al mundo y, en consecuencia, altamente dependiente de las condiciones internacionales. No tenemos buenos recuerdos de la guerra comercial durante el primer gobierno de Donald Trump.

Dentro de los principales afectados por las medidas proteccionistas de EEUU están México, Canadá, Europa y China, nuestro principal socio comercial. El Gobierno de esta última economía ha dado señales de que enfrentará de forma decidida las potenciales medidas proteccionistas, con estímulos monetarios y fiscales que permitan atenuar la desaceleración de su crecimiento.

Pero el 2025 también traerá buenas noticias. Con el alza de enero, terminaremos de pagar la cuenta del sinceramiento de las tarifas eléctricas, que es el principal factor detrás de la alta inflación de este año. Pasado el primer trimestre, y en ausencia de nuevos shocks, los precios debiesen volver a aumentar a un ritmo compatible con la meta de inflación, lo cual permitirá que el Banco Central siga reduciendo la contractividad de la política monetaria.

Por otro lado en 2025 la inversión volverá a crecer. Al menos, eso dicen las cifras del catastro de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, que muestran un significativo aumento de la inversión privada, concentrada en proyectos mineros en el norte del país. La demanda de insumos, servicios y mano de obra que implicará esta mayor inversión será positiva, especialmente en las regiones mineras.

El próximo año definiremos, además, quien gobernará el país hasta 2030, periodoen el que será esencial la calidad del debate y las propuestas de los candidatos, así como la posibilidad de que obtengan mayorías en el Congreso para implementar sus programas. A fines de 2017, en un contexto similar, vimos una fuerte mejora de la confianza de los agentes y un crecimiento cercano a 4% en 2018, el primer año de la administración entrante. Si somos optimistas, podemos pensar que un programa de gobierno realista, con convicción sobre la importancia del crecimiento económico y de la apertura comercial, ideas innovadoras en impulso a la inversión, desregulación y modernización del Estado, puede dar un nuevo impulso al crecimiento, que nos permita superar la barrera del 2%.

A mediados de 2025 tendremos más de un año de la experiencia de la Argentina de Milei y veremos si Elon Musk ha tenido éxito en EEUU o hay que inventar la rueda. En Chile, podríamos repetir lo que dé resultado en esos países, pero lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos como hasta ahora, será imposible obtener resultados diferentes.