Delicado equilibrio geopolítico

Chile fue incluido entre las 60 economías que Estados Unidos investigó por no prohibir o fiscalizar eficazmente la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso. Bajo ese argumento, Washington propuso en junio aplicar un arancel adicional de 12,5% a la generalidad de los productos chilenos que ingresan a ese mercado, el segundo socio comercial más importante del país. La definición final será una primera prueba para la nueva relación bilateral.

El gobierno de José Antonio Kast llegó a La Moneda con una promesa explícita de acercamiento a Washington y la ha traducido en gestos concretos. El canciller Francisco Pérez Mackenna, quien ya ha visitado tres veces Estados Unidos, se reunió la semana pasada con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que la relación con Chile “nunca ha sido más fuerte”. Esa cercanía no debería quedar únicamente en el plano simbólico.

Argentina, también incluida en la investigación, enfrenta una propuesta de arancel adicional de 10%, inferior a la contemplada para Chile. La diferencia se explica por los compromisos que Buenos Aires asumió previamente con Washington, entre ellos establecer una prohibición a las importaciones elaboradas con trabajo forzoso. Para Chile, ese antecedente debe servir como referencia, aunque no necesariamente como un modelo que deba replicarse en todos sus términos.

La decisión de Washington será una primera evaluación concreta de la política exterior del gobierno de Kast hacia Estados Unidos.

El acuerdo argentino incluyó también compromisos en propiedad intelectual, seguridad económica, controles de inversiones y minerales críticos, dentro de un entendimiento con una marcada dimensión geopolítica en medio de la competencia entre EEUU y China. Adoptar íntegramente ese camino tendría para Chile costos distintos.

China representó en 2025 cerca de un tercio del intercambio comercial chileno y concentró el 36,8% de sus exportaciones, mientras que EEUU se mantuvo como el segundo socio comercial. El cobre, que representa alrededor de la mitad de los envíos del país, depende especialmente de la demanda china. Una señal de alineamiento demasiado amplia con Washington podría, por tanto, introducir tensiones innecesarias en una relación estratégica para Chile.

La vía razonable es más estrecha y, al mismo tiempo, más exigente desde el punto de vista diplomático: negociar con Estados Unidos una solución al asunto específico que motivó la investigación y procurar una reducción del arancel, sin comprometer al país con un paquete más amplio de alineamiento económico e industrial. Se trata de distinguir entre resolver una controversia comercial concreta y adoptar, de facto, una posición en la disputa entre las dos principales potencias.

La decisión de Washington será una primera evaluación concreta de la política exterior del gobierno hacia EEUU. Si Chile queda sujeto a una tasa de 12,5%, superior a la propuesta para Argentina, la cercanía política habrá tenido escasa traducción comercial. Pero obtener una rebaja mediante compromisos demasiado amplios también podría generar costos posteriores en la relación con China. La tarea de la Cancillería es reducir el arancel adicional, con el caso argentino como referencia, sin alterar el equilibrio que Chile necesita mantener entre sus dos principales socios comerciales.