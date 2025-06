Igualar sin crecer: el falso peldaño del programa del PC

La idea de “igualar antes de crecer” ha sido planteada por el comando de Jeannette Jara, la candidata del PC en las primarias oficialistas, como el corazón de su propuesta económica. No se trata solo de una consigna, sino de una apuesta deliberada por modificar el orden de las prioridades macroeconómicas bajo la premisa de que una mejor redistribución estimulará el crecimiento. Pero ¿qué ocurre cuando esa redistribución no proviene de un excedente productivo, sino de gravar o presionar a quienes ya generan ese crecimiento, que en el contexto actual es, además, limitado? La respuesta roza la ironía: se agota la capacidad de seguir igualando, precisamente porque no se ha creado nada nuevo que repartir.