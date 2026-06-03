Imacec de abril: más exigencias para crecer

El Imacec de abril llegó con malas noticias. Tras registrar una caída de 1,2% respecto de igual mes del año anterior, el dato resultó peor de lo que anticipaba el mercado, lo que obliga a revisar con más cuidado las perspectivas de crecimiento para 2026. El resultado, sumado a la contracción de 0,5% que anotó la economía durante el primer trimestre, ha reubicado las expectativas de expansión del Producto en torno 1,5%, en la parte más baja del rango estimado por el Banco Central para este año.

El principal responsable del desempeño de abril fue la minería, cuya producción se desplomó 11,8% en 12 meses, debido a problemas operacionales y climáticos, y a una base de comparación inusualmente alta, lo que exacerbó el efecto estadístico. Aun así, una caída de esta magnitud refleja el estancamiento estructural de un sector que sigue siendo el principal motor de la economía. En el resto de sectores, el panorama tampoco fue tranquilizador. El Imacec no minero apenas creció 0,4% anual y en términos desestacionalizados no registró variación respecto de marzo. Y aunque el comercio anotó un alza de 2,1% anual impulsado por el sector automotor y las ventas en línea, exhibió una contracción mensual de 1%, al eliminar la estacionalidad. Los servicios, en tanto, solo crecieron 0,8% anual.

Recuperar el dinamismo económico requerirá una agenda más amplia que la actualmente presente en el debate público.

Detrás de estas cifras hay factores que van más allá de los datos sectoriales. El año comenzó con perspectivas relativamente favorables, pero el shock del precio del petróleo generó una incertidumbre global que, vía expectativas, se filtró en las decisiones de inversión y consumo de abril, postergando gastos y proyectos lo que ha impactado la actividad.

Y como problema de fondo está el desempleo. Tras 40 meses con tasas sobre 8% y una alta informalidad, sus efectos sobre el consumo no se limitan a los segmentos más vulnerables de la población. Cada vez más, trabajadores con mayores niveles de calificación están siendo afectados por la pérdida o precarización de empleo, lo que compromete el consumo de un estrato que históricamente había actuado como amortiguador de ciclos. Cuando el deterioro del mercado laboral se extiende hacia la clase media y los trabajadores calificados, la demanda interna pierde un sostén relevante.

De allí la relevancia del dato de abril, pues aunque se explica en parte por factores transitorios, muestra la realidad de una economía estancada, que hace necesario ampliar la búsqueda de nuevas fuentes de dinamismo. Es difícil que una sola herramienta pueda revertir años de bajo crecimiento. En este marco, la tarea de crecer más de 2% este año dependerá tanto de que el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno pueda llevarse adelante, como de la implementación de una agenda laboral más ambiciosa, y del reimpulso de nuevas áreas de crecimiento. El anuncio de un bono de $ 30 mil por hijo menor de 13 años para las familias más vulnerables es, sin duda, valorable, pero se requieren además programas permanentes de apoyo al empleo. Entre ellos, el proyecto de ley de sala cuna universal, para el cual el gobierno ha anunciado indicaciones, es clave para la incorporación de un alto potencial de mujeres al mundo del trabajo. Y, del mismo modo, retomar una agenda de apertura económica de segunda generación, que vuelva a posicionar al comercio exterior como motor de crecimiento, puede ser otro de los ejes de una recuperación más sostenible.