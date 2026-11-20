Las nuevas unidades tienen capacidad para 72 pasajeros cada una y reforzarán cuatro recorridos del transporte público. Tras su incorporación, el Gobierno Regional prepara ahora la expansión del programa a Calama.

Un total de 27 nuevos buses eléctricos llegaron esta semana al Puerto de Antofagasta para incorporarse al transporte público de la ciudad. Las unidades se sumarán a las 75 que ya están en funcionamiento, con lo que la flota alcanzará los 102 buses eléctricos.

Las máquinas desembarcaron en el Antofagasta Terminal Internacional (ATI) y serán destinadas a las líneas 102, 103, 107 y 129, como parte del programa de renovación del transporte público impulsado por el Gobierno Regional. Cada bus mide cerca de 10 metros de largo, tiene capacidad para transportar a 72 pasajeros y dispone de 28 asientos. Además, cuentan con aire acondicionado y conexiones para cargar teléfonos celulares, equipamiento que busca mejorar las condiciones de viaje de los usuarios.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Antofagasta, Pablo Venandy, destacó el avance que representa este nuevo embarque para la ciudad. “Estamos trayendo 27 máquinas nuevas aquí para que se puedan integrar a todo el transporte público de Antofagasta, lo cual marca un hito, ya que seguimos sumando la electromovilidad para que los usuarios puedan tener un transporte público moderno y cómodo” señaló.

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Recursos regionales

La incorporación de los vehículos forma parte del programa Renueva Tu Micro, administrado por el Gobierno Regional de Antofagasta, que entrega subsidios a propietarios de buses y minibuses antiguos para reemplazarlos por unidades más modernas y menos contaminantes. El programa se financia mediante recursos del Fondo Espejo para regiones, aprobados por el Consejo Regional (CORE), y busca acelerar el retiro de vehículos antiguos del transporte público.

El gobernador regional, Ricardo Díaz, destacó que las nuevas unidades permitirán reforzar cuatro recorridos urbanos y confirmó que la iniciativa continuará avanzando hacia otras comunas. “Hacemos un llamado para que en Calama se vayan preparando, porque ya el seremi Transporte me ha confirmado que vamos a hacer el proceso de chatarrización en Calama, por tanto, también vamos a iniciar el recambio de buses eléctricos en Calama, así vamos a ir mejorando el transporte público en toda la región”, sostuvo.

La extensión del programa a Calama abriría una nueva etapa de renovación de flotas fuera de la capital regional, aunque todavía no se ha informado una fecha para la incorporación de las primeras unidades eléctricas en esa ciudad.

Operación logística en el puerto

La llegada de los buses también implicó una operación de carga especializada en ATI, que coordinó el desembarque de los vehículos con agentes de aduana y otros actores vinculados a su importación. La maniobra requirió medidas de manipulación y transferencia acordes con las dimensiones y características de las unidades, además de la participación de equipos operacionales del terminal.

El jefe comercial de ATI, Víctor Tobar, destacó el papel del recinto en la recepción de tecnologías destinadas a proyectos regionales. “Con este hito, fortalecemos nuestro compromiso con el desarrollo regional, facilitando la logística necesaria para seguir impulsando la electromovilidad y mejorar el transporte público de nuestros vecinos y vecinas”, señaló.