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Atacama busca que Unesco reconozca al Desierto Florido como Patrimonio de la Humanidad para convertirlo en motor de inversiones

La iniciativa busca diversificar la economía regional y generar nuevas oportunidades de negocio. En 2025, el fenómeno movilizó cerca de 410 mil viajes turísticos y la ocupación hotelera alcanzó el 90% durante dos meses.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 19 de octubre de 2026 a las 18:25 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Atacama Unesco turismo GORE
Atacama busca que Unesco reconozca al Desierto Florido como Patrimonio de la Humanidad para convertirlo en motor de inversiones

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