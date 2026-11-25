Municipalidad de Concepción presentará querellas por destrozos en Plaza Perú tras jornada de protestas en inmediaciones de la UdeC
Destrucción de baldosas, hormigón, tuberías y la evaluación del estado de la red eléctrica subterránea producto de las barricadas incendiaras son parte de los daños catastrados por el municipio en el espacio público que la tarde del martes fue bloqueado por manifestantes.
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La Municipalidad de Concepción anunció la presentación de querellas contra quienes resulten responsables de los destrozos ocasionados la tarde del martes 24 de noviembre en la Plaza Perú, durante una jornada de protestas al exterior de la Universidad de Concepción (UdeC). Las obras de mejoramiento del espacio público, iniciadas en septiembre de 2025 resultaron dañadas, lo que amenaza con extender los plazos de entrega y la crisis económica que atraviesan los locatarios del sector.
El alcalde penquista, Héctor Muñoz, confirmó las medidas judiciales, mientras que el administrador municipal, Boris Negrete, se reunió la mañana de este miércoles con vecinos y representantes del comercio afectado. “Lo que ocurrió es impresentable, es inaceptable en un sistema democrático. Las manifestaciones no son el problema, son un derecho constitucional, pero lo que ocurrió ayer fue destrucción de bienes públicos”, afirmó Negrete, quien además precisó que una camioneta de Seguridad Pública debió retirarse del perímetro tras ser atacada a piedrazos.
El equipo jurídico del municipio prepara las acciones legales contra las personas detenidas e identificadas mediante cámaras de seguridad de calle Chacabuco y registros aportados por particulares. En paralelo, equipos técnicos realizan el catastro de pérdidas materiales, que incluyen la destrucción de baldosas, hormigón, tuberías, planchas de madera y contenedores de basura, además de una evaluación al estado de la red eléctrica subterránea tras la instalación de barricadas incendiarias.
Postergación de la entrega
Para el sector gastronómico y comercial de Plaza Perú, el vandalismo representa un nuevo freno a su reactivación económica. Los locales ubicados en tornos a la plaza arrastran una fuerte caída en sus ventas debido a los constantes retrasos acumulados en la ejecución de las obras, que debieron ser entregadas en febrero de este año.
El presidente del Gremio Gastronómico Plaza Perú, Carlos Olivares, lamentó los daños y expuso su preocupación ante la pérdidas de los avances de las faenas de remodelación. “En estas últimas semanas la Municipalidad ha estado a cargo de las obras y lo han hecho de muy buena manera; estábamos ilusionados de que la plaza se iba prontamente a entregar, pero este tipo de cosas preocupan, porque vemos cómo en la impunidad destruyen lo que esta comunidad y también el municipio han trabajado tanto por construir. Uno ve la impotencia de locatarios, vecinos y también de funcionarios”, detalló.
Pese al perjuicio financiero y material en el inventario de construcción, desde la casa edilicia aseguraron que las obras de mitigación continuarán su curso para intentar absorber el impacto en los plazos y concretar la entrega del espacio comercial a la brevedad.
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