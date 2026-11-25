Destrucción de baldosas, hormigón, tuberías y la evaluación del estado de la red eléctrica subterránea producto de las barricadas incendiaras son parte de los daños catastrados por el municipio en el espacio público que la tarde del martes fue bloqueado por manifestantes.

La Municipalidad de Concepción anunció la presentación de querellas contra quienes resulten responsables de los destrozos ocasionados la tarde del martes 24 de noviembre en la Plaza Perú, durante una jornada de protestas al exterior de la Universidad de Concepción (UdeC). Las obras de mejoramiento del espacio público, iniciadas en septiembre de 2025 resultaron dañadas, lo que amenaza con extender los plazos de entrega y la crisis económica que atraviesan los locatarios del sector.

El alcalde penquista, Héctor Muñoz, confirmó las medidas judiciales, mientras que el administrador municipal, Boris Negrete, se reunió la mañana de este miércoles con vecinos y representantes del comercio afectado. “Lo que ocurrió es impresentable, es inaceptable en un sistema democrático. Las manifestaciones no son el problema, son un derecho constitucional, pero lo que ocurrió ayer fue destrucción de bienes públicos”, afirmó Negrete, quien además precisó que una camioneta de Seguridad Pública debió retirarse del perímetro tras ser atacada a piedrazos.

Postergación de la entrega

Para el sector gastronómico y comercial de Plaza Perú, el vandalismo representa un nuevo freno a su reactivación económica. Los locales ubicados en tornos a la plaza arrastran una fuerte caída en sus ventas debido a los constantes retrasos acumulados en la ejecución de las obras, que debieron ser entregadas en febrero de este año.