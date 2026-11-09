Sigue el paro: Camioneros no logran acuerdo con el gobierno y La Moneda advierte que "no dudará" en aplicar la ley si se cortan las rutas

El presidente de la Confederación de Camioneros Centro - Sur, Freddy Martínez, viaja a Santiago con miras a un encuentro mañana con el ministro del Interior, pero destacó que no hay garantías de que el diálogo vaya a traducirse en un fin de las mivilizaciones.

Las esperaza de una pronta solución al paro nacional de camioneros se encendieron esta tarde, luego de que cerca de las 15.00 horas, un grupo de transportistas independientes que se mantenían apostados en la Ruta 68, iniciaran el despeje de la vía, bajo el compromiso de reunirse con el Ejecutivo para estudiar un acuerdo.

En el encuentro participaron el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, además del subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, y los seremis de Transportes y Obras Públicas.

Sin embargo, la cita terminó sin acuerdo, y los camioneros informaron que el paro se mantiene. “Decidimos con todas las agrupaciones que el paro sigue en todo el país y en todos los puntos de paralización de Santiago. No hay un punto de acuerdo con respecto al Gobierno que pueda plantear una arista para poder buscar soluciones para todas las personas”, señaló el vocero de la agrupación No + TAG, Andrés Alarcón.

El subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas, al hacer un balance de la movilización señaló que “hasta ahora, salvo casos puntuales, todo se ha desarrollado en forma más o menos correcta” y que “seguimos en conversaciones con dirigentes de los camioneros, pero les quiero decir que no son conversaciones que hemos comenzado hoy día, y que esta situación nos haya pillado de improviso”.

Reconoció que “por supuesto que con las últimas alzas de combustibles se han visto afectados muchos camioneros. Sabemos que esta alza es por una crisis internacional y el gobierno ha hecho un esfuerzo importante por tratar de ayudar a morigerar las alzas de los combustibles”.

Arenas de todas formas enfatizó que “lo que sí hay que ser muy claros es que el Gobierno está dispuesto a conversar a llegar a acuerdos, pero nadie tiene el derecho de irrumpir o cortar las vías de comunicación en nuestro país”.

Planteó que “los chilenos tienen el derecho del libre tránsito en todo Chile de norte a sur y, por tanto, si un grupo o individualmente se quiera alterar el orden público, el Gobierno siempre está preparado con las herramientas que la ley lo otorga para restaurar el orden y la libre circulación”.

Afirmó que “el gobierno no va a dudar jamás, es su primer deber mantener el orden y dentro de ese orden, tratar de encontrar los acuerdos posibles, pero nadie tiene el derecho ni de cortar una vía ni de impedir el libre tránsito”.

Más temprano, el Presidente José Antonio Kast había hecho un llamado a los gremios pidiendo que "pensemos en Chile, pensemos todos cómo vamos mejorando la situación”. Para destrabar el conflicto, el mandatario anunció el lunes un proyecto de ley que limitará a $ 20 por litro las posibles alzas de los combustibles por un plazo de 90 días.

En esa línea, el jefe de Estado destacó hoy los avances de su gestión para resguardar a los conductores y que, a pesar de los costos operativos, actualmente "hay menos robos de camiones, hay menos asaltos y eso también hay que considerarlo". Para reforzar su mensaje, el mandatario confirmó el ingreso de un nuevo proyecto destinado a mejorar las condiciones operativas de la PDI, con el fin de fortalecer la presencia policial en las autopistas.

Nuevas gestiones

El presidente de la Confederación de Camioneros Centro – Sur, Freddy Martínez, confirmó a DF Regiones que esta tarde viajó a Santiago con la esperanza de reunirse mañana miércoles con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, instancia en la que buscarán retomar las negociaciones.

Sin embargo, el dirigente descartó que la convocatoria signifique deponer las movilizaciones que desde ayer han mantenido en distintas ciudades y rutas, asegurando que el despliegue del gremio sigue vigente de forma transversal . “Nosotros estamos totalmente vigentes en toda la carretera y entiendo que el norte también está presente. Estamos con más presencia que nunca, de hecho se acaba de sumar Puerto Cisnes" , aseveró el dirigente.

De cara al encuentro, el dirigente remarcó la disposición de las bases para alcanzar un acuerdo y la viabilidad de los petitorios presentados al Ejecutivo. “Tenemos toda la buena intención y la expectativa de que podamos iniciar una conversación franca, llana, en pos de buscar una solución que pueda permitir la tranquilidad de mucha gente que hoy día lo está pasando muy mal, como son los pequeños y medianos camioneros de Chile”.

El paro nacional de camioneros convocado por diversas asociaciones de camioneros comenzó este martes con manifestaciones en distintas regiones del país, restricciones al tránsito de vehículos de carga y concentraciones de transportistas en puntos de la Ruta 5 Norte y Sur. La movilización se mantiene pese a las medidas anunciadas por el Gobierno para contener el alza de los combustibles.

Durante las primeras horas de la jornada se reportaron protestas en Tarapacá, Atacama, Coquimbo, la Región Metropolitana y distintas localidades de la zona centro-sur, principalmente en O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía. Las manifestaciones han provocado interrupciones parciales del tránsito y demoras en el desplazamiento de vehículos de carga.

Aunque la medida no cuenta con el apoyo de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) ni la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), los dos principales gremios del país, ha sido respaldada por diversas agrupaciones menores, que reunen principalmente a pequeños empresarios.

Entre estas destacan la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, la Confederación de Camioneros Centro-Sur, la Federación Nacional de Transporte de Carga (Fenatrac), la Asociación Gremial Comando Defensa del Puerto de Iquique, además de asociaciones de Alto Hospicio, O'Higgins, Talca y Cauquenes.

Impacto en el norte

En Tarapacá, la paralización mantiene restricciones al transporte de carga en cuatro puntos de la región. Los camioneros permanecen instalados en los accesos norte y sur de Pozo Almonte, el sector de Los Verdes, a la altura del peaje Chucumata, y el Puerto de Iquique. En este último recinto continúa impedido el ingreso y salida de camiones hacia los terminales y depósitos de contenedores, aunque se mantiene el acceso para trabajadores, vehículos menores y de emergencia. La Delegación Presidencial confirmó que la conexión entre Iquique y Alto Hospicio opera con normalidad.

En Atacama, el balance preliminar de Senapred contabilizó cerca de 63 camiones movilizados, de los cuales 55 se concentraron en el bypass de Copiapó, a la altura del kilómetro 825 de la Ruta 5 Norte, y otros 8 en Vallenar, en el kilómetro 662. En ambos puntos se registraron interrupciones intermitentes, con circulación habilitada para vehículos menores, buses y equipos de emergencia.

Más al sur, en la Región de Coquimbo, Carabineros informó de aproximadamente 200 camiones apostados en el kilómetro 443 de la Ruta 5, en el sector de Las Tacas y Lagunillas, ocupando una pista por sentido. A ellos se sumaron otros 11 vehículos de carga en la Ruta D-43, en Ovalle. Pese a las manifestaciones, el tránsito de automóviles y transporte público continuaba habilitado. La policía también cursó 16 infracciones por estacionamiento en pistas de circulación.

La movilización también se hizo presente en la Región Metropolitana con concentraciones en Paine, a la altura del kilómetro 41 de la Ruta 5 Sur y en el sector de Quilicura. A estos puntos se suma la tensión de camioneros autónomos y el movimiento "No+TAG", quienes rechazan la propuestas tarifarias del Gobierno. Esta paralización ha ganado fuerza en las últimas horas con la adhesión de conductores de buses interprovinciales, fletes, colectivos y grúas, provocando masivos colapsos viales en las principales autopistas que conectan con Santiago.

En detalle, en la Ruta 5 Sur se registran embotellamientos y tránsito lento a la altura de San Bernardo (sector Colón), La Vara y Linderos. Por su parte, a las caravanas lentas de manifestantes en la Ruta 5 Norte a la altura de Quilicura, se suma la congestión en Américo Vespucio Norte, manteniendo el sector de Lo Boza al borde del colapso.

En tanto, en la zona centro - sur se registraron protestas en distintos puntos de la carretera, incluyendo sectores de O'Higgins, Maule y Biobío.

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Zona sur

Interrupciones parciales del tránsito en rutas interiores y puertos han marcado las primeras horas de las movilizaciones del transporte de carga en Biobío, que hoy vive su segundo día de paro. La jornada comenzó con el bloqueo de los accesos al Puerto San Vicente en Talcahuano y manifestaciones en la autopista Concepción-Talcahuano.

Entre la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) hasta el sector de Las Higueras la circulación se mantiene con alteraciones, afectando al cordón industrial de la zona. Sectores como Avenida Jaime Repullo en Talcahuano, se han visto impactados por la ralentización del flujo vehicular, luego que los transportistas generaran un “cerco” con sus camiones para dificultar el paso hacia los terminales portuarios.

La Ruta 5 Sur ha sido el epicentro de las manifestaciones desde que ayer, camioneros desde O’Higgins hasta Magallanes paralizaran el desplazamiento por una de las vías en gran parte de la principal vía nacional.

En el Maule, transportistas se encuentran congregados en el sector Panguilemo y Romeral, mientras que en Los Ángeles, los camioneros mantienen habilitada sólo una de las pistas de norte a sur. Las agrupaciones presentes proyectan convocar a más de 500 camiones durante la jornada.

Más al sur, en La Araucanía, a la altura de Victoria, camioneros independientes continúan la paralización iniciada el lunes. De manera paralela, la Asociación de Dueños de Camiones de Temuco activó manifestaciones desde el sector norte de la capital regional, avanzando por el bypass hacia Vilcún.

Gremios productivos

Ante este escenario, los principales gremios empresariales y productivos de la Región del Biobío manifiestan su preocupación, advirtiendo que interrumpir la cadena exportadora agravará la crisis económica y mermará la competitividad de la zona.

Si bien comprenden el duro golpe que significa el alza sostenida del diésel para los pequeños y medianos transportistas, alertaron que “si las movilizaciones interrumpen el acceso a los puertos y el flujo de carga, el daño recaerá sobre las empresas que sostienen la actividad regional, generando un círculo vicioso: menos carga significa menos fletes, menos empleo y menos actividad para todos, incluidos los propios transportistas”.

Los gremios realizaron un llamado tanto a los movilizados como a las autoridades, apelando a la responsabilidad de los camioneros para que expresen sus demandas sin paralizar las rutas, puertos ni cadenas logísticas, y solicitaron al Gobierno la creación de una mesa de trabajo público-privada, compuesta por transportistas, generadores de carga y operadores portuarios, para establecer un diálogo técnico que permita definir soluciones.

Fuerza del Norte

En entrevista con DF Regiones el presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, explicó que los transportistas se concentrarían principalmente en carreteras y que las acciones se definirían conforme avanzara la jornada. "Necesitamos primero estar en la calle y después veremos cómo vamos abordando el el paro", sostuvo.

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Una de las principales demandas de los transportistas es revisar el impuesto específico a los combustibles, debido al impacto del precio del diésel sobre los costos operacionales del sector. Sandoval explicó que la organización busca un ajuste tributario que permita aliviar la situación económica de los pequeños y medianos empresarios del transporte de carga. “Una alternativa es que el Estado considere una rebaja al impuesto a los combustibles para que podamos paliar esta crisis”, explicó.

La convocatoria también dejó en evidencia las diferencias entre las asociaciones de camioneros independientes y las principales organizaciones del transporte de carga, que decidieron no adherir a la paralización. Consultado por esta situación, Sandoval rechazó que existiera una ruptura reciente y aseguró que la organización surgió precisamente porque sus integrantes no se sentían representados por las grandes confederaciones. "No hay una ruptura, sino que nosotros jamás nos sentimos representados por ellos", afirmó.

El dirigente también defendió la decisión de continuar con la movilización sin el respaldo de las principales agrupaciones nacionales, señalando que Fuerza del Norte busca representar los intereses de pequeños y medianos transportistas.

El dirigente sostuvo que, junto con la Confederación Centro- Sur, buscan representar los intereses de los transportistas pequeños y medianos. En ese contexto, defendió la decisión de mantener la protesta sin el respaldo de las principales organizaciones nacionales. "Lo mejor que nos pudo haber pasado es que ellos se descolgaran de esta movilización para que el Gobierno se diera cuenta de que los representantes de los pequeños y medianos transportistas somos los que llevamos la batuta", sostuvo.