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Sigue el paro: Camioneros no logran acuerdo con el gobierno y La Moneda advierte que "no dudará" en aplicar la ley si se cortan las rutas

El presidente de la Confederación de Camioneros Centro - Sur, Freddy Martínez, viaja a Santiago con miras a un encuentro mañana con el ministro del Interior, pero destacó que no hay garantías de que el diálogo vaya a traducirse en un fin de las mivilizaciones.

Por: C. Bejarano y C. Vilches

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 17:45 hrs.

paro Paro de camioneros
Foto: Reuters

Foto: Reuters

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