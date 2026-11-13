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Lo que debes saber al terminar la semana I Paro de camioneros, salida del creador de Nvidia y Entel

La empresa de telecomunicaciones sorprendió con su decisión de salir del mercado peruano, donde es el segundo operador, y luego por el precio de venta de esa filial: US$ 1.714 millones.

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Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:15 hrs.

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Lo que debes saber al terminar la semana I Paro de camioneros, salida del creador de Nvidia y Entel

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