Lo que debes saber al terminar la semana I Paro de camioneros, salida del creador de Nvidia y Entel

Luego de tres jornadas de paralizaciones a lo largo de las principales rutas del país e intensas negociaciones para dar salida al mayor conflicto que ha debido hacer frente el gobierno hasta ahora , este jueves se alcanzó finalmente el acuerdo con los gremios de camioneros sellado en La Moneda con un abrazo entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el dirigente de Fuerza del Norte, Cristián Sandoval, uno de los líderes las movilizaciones.

En lo central, el Ejecutivo revertirá el alza de $ 42 por litro de diésel y de $ 39 en las gasolinas que comenzó a regir este jueves, además de una rebaja adicional de $ 100 del primer combustible, cuyo predio en definitiva disminuirá en $ 142 por litro a partir de la próxima semana. Asimismo, los precios de los combustibles no podrán superar los valores del 12 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2027.

Asimismo, se pactó un aumento de los porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel según la facturación anual de las empresas: a 90% para las firmas con ingresos hasta UF 6 mil, 65% hasta UF 20 mil y 50% para más de UF 20 mil, fórmula que se extenderá hasta diciembre de 2027. A esto se suma un sistema de compensación para evitar que los transportistas deban enterar un débito cuando el impuesto específico resulte negativo por la aplicación del Mepco.

La propuesta del gobierno fue aprobada por la gran mayoría de asociaciones de camioneros que en la jornada de ayer procedían a levantar los bloqueos de rutas.

El costo fiscal fue estimado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en torno a los US$ 500 millones distribuido entre 2026 y 2027, no obstante lo cual aseveró que ese gasto resulta compatible con los objetivos de consolidación fiscal.

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Chile en recesión técnica

Si bien el Imacec registró un leve crecimiento de 0,2% en septiembre, la economía registró una caída de 0,8% en el tercer trimestre con lo cual sumó tres períodos consecutivos en rojo (0,3% y en 0,2%), con incidencia negativa de la minería. En ese marco, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció esta semana por primera vez que la economía se encuentra en un estado de recesión técnica: “Básicamente la economía ha enfrentado la fuerte caída de la producción de cobre”, si bien puntualizó que “en el sector no cuprífero de la economía se puede ver un fuerte crecimiento”.

No obstante, prevé que ese estado será cortó y que la actividad se recuperará rápidamente gracias a las medidas para impulsar la inversión, estimando que esa conjunción de factores permitirá aumentar el crecimiento a cerca del 4% en 2028, dos años antes de lo previsto.

La frase de la semana

" Hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días". CLAUDIO ALVARADO, Biministro del Interior y Segegob.

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Mercado no prevé crecimiento en 2026

El mercado volvió a ajustar a la baja sus expectativas para la economía chilena. La última Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) arrojó una disminución de tres décimas en su pronóstico de crecimiento para el presente año proyectando ahora una variación cero, en comparación con el incremento de 0,3% anotado en la medición realizada en octubre.

Al mismo tiempo, los encuestados mantuvieron en 3% su estimación de crecimiento del PIB para 2027, mientras que para 2028 esperan una expansión de 2,7%.

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Julio Friedman deja ENAP

A solo cuatro meses de su ratificación, el gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó su salida del cargo. La decisión fue conocida tras una reunión extraordinaria del directorio de la estatal realizada este jueves, instancia en que la mesa aceptó la renuncia presentada por el alto ejecutivo, que continuará en ese rol hasta el 5 de febrero de 2027. La decisión tuvo lugar en un escenario marcado, en el lado positivo, por “los mejores resultados jamás obtenidos en la historia” como resaltaron desde la empresa y, por otro, por los resultados de una investigación que estableció la manipulación de las cifras ambientales de ENAP Refinería Aconcagua. Ese hecho motivó el despido de ocho funcionarios en junio pasado, y luego la formulación de cuatro cargos por parte de la SMA contra ENAP, dos de ellos gravísimos, por la manipulación deliberada de información sobre la recuperación de azufre y las emisiones de SO2.

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El debate en torno a la privatización de Codelco

El escándalo en torno a la producción ficticia de Codelco correspondiente al período 2024-2025 cuestionada nuevamente en una reciente junta extraordinaria de accionistas, generó la reacción de la Federación de Trabajadores del Cobre, el Partido Socialista y diversos parlamentarios acusando plan para desprestigiar a la estatal, a lo cual se sumó el expresidente del directorio Máximo Pacheco quien acusó intenciones de “preparar las condiciones para vender la empresa más importante de Chile a vil precio” reponiendo nuevamente el debate sobre un eventual proceso privatizador. El actual titular del directorio Bernardo Fontaine salió al paso de las imputaciones: “La privatización de Codelco no está en el horizonte y nunca lo ha estado en el gobierno del Presidente Kast". Precisó que sí está en el plan del gobierno impulsar alianzas con privados –“la única manera de que Codelco mantenga la producción en el futuro es a través de estas asociaciones”, dijo- y que se planea modernizar la ley respectiva para facilitar acuerdos con potenciales socios.

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Avanza acuerdo con Kutch Copper

La estrategia de asociaciones de Codelco anotó un nuevo hito. La estatal firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Kutch Copper Limited (KCL) –compañía del Grupo Adani, uno de los conglomerados empresariales más grandes de India- que estableció los términos para formar una alianza estratégica de exploración en el proyecto de cobre Kaburkaala, iniciativa ubicada en el distrito minero de Calama. El acuerdo se enmarca en el MoU suscrito en 2025, mediante el cual los equipos técnicos de Adani y Codelco evaluaron un portafolio de proyectos de la corporación.

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Entel vende su filial en Perú

Luego de trece años de operaciones e inversiones que le permitieron anotar números sólidos - sus ingresos subieron 7% a US$ 923,8 millones a septiembre pasado- Entel puso a la venta su filial de Perú, donde ocupa el segundo lugar en la industria. La empresa contrató a un banco de inversión para iniciar un proceso de búsqueda de eventuales interesados.

Y el M&A tuvo un rápido desenlace con un monto que excedió las expectativas: ayer viernes Millicom -grupo que opera bajo la marca Tigo- oficializó la adquisición de Entel Perú en nada menos que US$1.714 millones, incluyendo los pasivos por arrendamiento. La cifra implica "un múltiplo de transacción de 5,0x el EBITDA estimado para 2026, antes de sinergias y costos de integración”.

Una vez completada, la adquisición ampliará la presencia de Millicom a 13 mercados en Latinoamérica -incluido Chile- e impulsará su estrategia de diversificación geográfica con su presencia en Perú, uno los mercados más grandes de la región.

Ahora las expectativas están puestas en el próximo paso de Entel. Entre las posibilidades, figura una arremetida en el segmento de internet fijo.

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FNE descartó colusión en supermercados

Al poner término a una larga investigación que data de 2020, la Fiscalía Nacional Económica, descartó la existencia de colusiones en trece categorías de productos de alto consumo: (cerdo y pavo), papeles (higiénico, servilletas y toallas desechables), alcoholes (vinos y cervezas), bebidas gaseosas, detergentes, pastas, yogurt, leche líquida y jugo en polvo.

La FNE había iniciado las indagatorias tras caso del caso supermercados –que condenó a Cencosud, SMU y Walmart por colusión en el mercado de la carne de pollo fresca en abril de 2020- por instrucción de la Corte Suprema que ordenó una nueva investigación para profundizar el análisis a otros segmentos.

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Nvidia sin Jensen Huang

Una inesperada sucesión de acciones personales –pero de insospechadas consecuencias empresariales y estratégicas- separó a Jensen Huang de la dirección de Nvidia, el fabricante de chips y software que él creó como piedra angular del actual boom de la inteligencia artificial. El CEO renunció presionado por el directorio tras admitir una relación extramarital con una mujer sindicada como una espía china por las autoridades estadounidenses, escándalo acrecentado por la revelación de otra relación con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de Nvidia, con lo cual la vulneración de protocolos corporativos se sumó a la lista. Y el affaire creció con reportes sobre una tercera relación extramarital.

Tras la dimisión del timonel de Nvidia, su acción llegó a caer 14,3% y cerró el jueves con una baja de 4,3%, y desde el reporte de su relación con Alice Huang –asunto por el cual deberá declarar ante la Cámara de Representantes de EEUU la próxima semana para saber qué información compartió con la ejecutiva de Megaspeed, su mayor comprador en el Sudeste Asiático- completó una caída de 26% con una destrucción de valor de mercado que bordeaba los US$ 700.000 millones. La magnitud del golpe y el papel fundamental del liderazgo de Jensen Huang abrieron enormes interrogantes sobre Nvidia, ya que su salida intempestiva en evidencia el vacío de poder en una estructura de altos ejecutivos que le reportaban directamente. Esto, mientras el mercado analiza las empresas más expuestas a la crisis y las potenciales ganancias para sus competidores en chips, como Alphabet, AMD y Broadcom.

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Anthropic define apertura

Tras semanas de especulaciones, Anthropic dio a conocer las fechas tentativas para su apertura a bolsa: el precio final de las acciones se fijará este miércoles 18 de noviembre para dar paso al inicio de la cotización pública al día siguiente, sujeto a la aprobación regulatoria, dando curso a una de las operaciones más esperadas del año y de gran relevancia para el futuro de la IA. De las cifras entregadas en su prospecto de la IPO ante la SEC de EEUU, ofrecerán al público 825 millones de acciones, a un precio que variará entre los US$ 70 a US$ 78 por papel, por lo que el monto base va desde US$ 57 mil millones y llega hasta los US$ 64 mil millones. Así, Anthropic elevaría la valorización a US$ 1,5 billones.

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El llamado a la inversión de Ana Botín

Una intensa agenda de dos días que incluyó desde un encuentro en La Moneda con las máximas autoridades políticas a reuniones con los mundos universitarios y de emprendedores, realizó en Chile la presidenta ejecutiva del grupo Santander, Ana Botín, quien recibió un reconocimiento a su trayectoria empresarial de parte del Presidente Kast y representantes del Senado. La visita se centró en el impulso a la inclusión financiera, la educación y el emprendimiento, además de respaldar la apuesta por el desarrollo, donde visitó el nuevo edificio corporativo de la entidad que forma parte de su plan por US$ 800 millones a nivel local. “El país ofrece hoy grandes oportunidades de inversión y es el momento de hacerlo”, sostuvo.

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Incumplimientos de WOM

El complejo proceso despliegue de su proyecto 5G sigue pesando en WOM. La Subtel decidió ejecutar boletas por un total de US$ 2,6 millones acusando el incumplimiento del hito pactado entre la compañía y el Consejo de Defensa del Estado en cuanto a acreditar la entrada en operación del 90% del proyecto técnico 30 de septiembre pasado. Ello, luego que las fiscalizaciones determinaron cumplimientos de 53,01% para la banda 700 MHz; de 68,21% para la banda AWS y de 67,55% para la banda 3,5 GHz. Además, la empresa deberá pagar otras 950.000 UF (unos US$ 38 millones) en cuatro cuotas anuales entre 2027 y 2030, también producto del incumplimiento del proyecto en 2023. Además, tiene la obligación de entregar el 100% de la infraestructura comprometida el próximo 31 de diciembre.

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AWS confirma inversiones

Amazon Web Services (AWS), la división de servicios en la nube del gigante estadounidense Amazon, puso en marcha esta semana su primera área de infraestructura en Chile, integrada por tres zonas de centros de datos en la Región Metropolitana, en un lanzamiento que contó con la participación del Presidente José Antonio Kast y altos ejecutivos de la compañía. El proyecto considera una inversión de US$ 4.000 millones a 15 años y convierte a Chile en el tercer país de América Latina, después de Brasil y México, en albergar una región de infraestructura de AWS.