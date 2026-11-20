El Presidente José Antonio Kast cerró este viernes su gira por Asia en Japón. Antes pasó por Vietnam y China, donde participó en la cumbre de líderes de APEC, acompañado por el canciller, Francisco Pérez Mackenna, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, entre otras autoridades.

En Hanói, Kast y el mandatario vietnamita, Tô Lâm, elevaron la relación bilateral a una asociación estratégica. En un foro empresarial, el primero pidió más autorizaciones sanitarias para exportar carnes y fruta chilenas a Vietnam.

En Shenzhen tuvo su primera reunión bilateral con Xi Jinping, en la que buscó profundizar los lazos con China: “Son nuestro principal socio comercial y eso lo valoramos”.

Tras el encuentro, ambos países firmaron una hoja de ruta económico-comercial y un memorándum de entendimiento. En la misma ciudad, Kast encabezó el lanzamiento de la temporada de cerezas chilenas en China, principal destino de este producto. El miércoles 18, el canciller y el secretario de Trabajo y Bienestar de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Chris Sun Yuk-han, firmaron un acuerdo para crear un programa Working Holiday. Ofrece 100 cupos anuales por lado y estadías de hasta 12 meses. Es el primer acuerdo de este tipo que Hong Kong firma con un país de América Latina.

En Tokio, en tanto, Kast se reunió con la primera ministra, Sanae Takaichi. Acordaron fortalecer la cooperación en comercio, tecnología, defensa y minerales críticos, y firmaron un memorando de cooperación tecnológica. El Presidente también fue recibido por el emperador Naruhito y la emperatriz Masako. En un seminario empresarial, Kast instó a los inversionistas japoneses a confiar en Chile, “un país con reglas que se respetan”. Además, anunció cambios legales para atraer inversiones, como la ley de reactivación con invariabilidad tributaria y la rebaja del impuesto a las empresas.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La frase de la semana

" Ustedes son nuestro principal socio comercial, y eso lo valoramos y lo cuidamos”. Presidente José Antonio Kast en el marco de su reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping.

El retroceso del PIB en el tercer trimestre

El reporte de Cuentas Nacionales del Banco Central perfiló un tercer trimestre peor a lo esperado para la economía chilena: el PIB cayó 1,1% en el periodo julio-septiembre frente al mismo período de 2025, cifra mayor al descenso de 0,8% que sugería el último Imacec, además de un retroceso desestacionalizado de 1,8% frente al trimestre anterior.

La principal causa fue la menor inversión -efecto atenuado por un alza en el consumo de hogares- y en términos de sectores económicos fue determinante la baja de la minería, cuyo PIB retrocedió 17%, mientras que el indicador no minero subió 1%. Otra fuente de retroceso en la actividad fue la construcción, que bajó 5%.

Los analistas apuntaron a que la economía se debilitó “significativamente” durante el tercer trimestre –evidenciado, por ejemplo, en la desaceleración del consumo- con lo cual el consenso se inclinó hacia un sesgo de PIB negativo para el presente año, con estimaciones entre 0,2% y 0,5%.

Sobre esta base, las expectativas de recuperación se sustentan en la inversión y los pronósticos para 2027 se centran en un rango entre 2,5% y 3,0%.

1,1 % cayó el PIB de Chile en el trimestre julio-septiembre.

La doble alerta del IEF

Un escenario de financiamiento global más marcado por el alza en las tasas globales junto a una creciente presión en las condiciones financieras para hogares y empresas, constató el último Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central para el segundo semestre de 2026.

Junto con advertir sobre los riesgos de un “estrechamiento abrupto de las condiciones financieras externas” para la estabilidad financiera local, destacó entre los principales focos de preocupación las elevadas valoraciones bursátiles y el creciente endeudamiento de compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA), cuyos resultados podrían no cumplir con las expectativas de los inversionistas.

A esto sumó las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, los elevados niveles de deuda pública de algunas economías desarrolladas y las amenazas de ciberseguridad. Esta combinación de factores podría desencadenar “depreciaciones cambiarias y salidas de capitales en el mundo emergente, incluido Chile”, alertó la entidad.

El tropiezo del cobre

El cobre se encamina a una de sus peores semanas de la última década. Este viernes llegó a caer hasta 4% en la Bolsa de Metales de Londres, a su menor nivel desde marzo, y acumulaba una baja semanal cercana a 8%. Es una magnitud no muy lejana a la de los inicios de la pandemia o la de los aranceles del “Día de la Liberación” en 2025.

Detrás está el creciente escepticismo sobre la sostenibilidad del gasto en IA. En septiembre, el metal había tocado un máximo histórico cercano a US$ 15.000 la tonelada, impulsado por las apuestas sobre la demanda de los centros de datos. Hoy amenaza con caer bajo los US$ 12.000, en medio de la débil demanda china, la menor probabilidad de que EEUU imponga aranceles y un dólar más fuerte.

La escalada del dólar

El tipo de cambio se instaló en los cuatro dígitos. El dólar subió durante la semana, empujado por la caída del cobre, un PIB del tercer trimestre peor de lo esperado y la aversión al riesgo en los mercados globales. A eso se sumaron las señales de que la Fed volvería a subir su tasa en diciembre. El viernes cerró en $ 1.023,75, su mayor nivel desde julio de 2022.

La cumbre Trump-Xi Jinping- Putin

El 19 de noviembre de 2026 se celebró en Shenzhen, China, la primera cumbre trilateral de la historia entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, al margen del foro APEC. El encuentro concluyó con una declaración conjunta de alcance limitado y fuerte carga simbólica.

El resultado formal de la cita quedó plasmado en la Declaración de los jefes de Estado de China, Rusia y EEUU hacia la paz, publicada en el sitio oficial del Consejo de Estado de China. Sus cuatro puntos contemplan reformar Naciones Unidas, aumentar la producción y el suministro de derivados del petróleo “en beneficio de todas las naciones”, abordar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y reducir los riesgos nucleares. El documento no fijó plazos ni mecanismos para concretar esos compromisos.

El vertiginoso estreno de Anthropic

Anthropic finalmente debutó en bolsa. Las acciones de la empresa detrás del modelo de lenguaje de inteligencia artificial Claude empezaron a transarse oficialmente en Wall Street, particularmente en el Nasdaq, bajo el símbolo “ANT”.

Durante la jornada, los papeles acapararon todas las miradas de los inversionistas. Anthropic es la primera firma de IA en saltar al mercado bursátil, un sector que había desatado un verdadero boom en el último año en materia de inversiones y rallies alcistas en bolsa, pero que en el último mes vio grandes correcciones ante los temores por los altos niveles de endeudamiento e inquietudes en torno a los retornos esperados.

Nada de eso importó en la primera jornada de transacciones. Los papeles de la compañía fundada y dirigida por Dario Amodei llegaron a subir más de 30%, llevando su valoración hasta los US$ 2 billones (millones de millones).

Sin embargo, la euforia fue cayendo. Al cierre del viernes, la acción se desplomó 9,1%.

Movimientos en la cúpula del BCI

En medio de su proceso de reorganización societaria, Bci anunció una serie de movimientos en su primera línea ejecutiva, que traerán nuevos liderazgos tanto para el banco como para el holding ligado a la familia Yarur.

La entidad informó que su directorio aceptó la renuncia de Eugenio von Chrismar a la gerencia general, cargo que ocupa desde 2015, y designó como sucesor a Gerardo Spoerer, actual gerente de la división Wholesale & Investment Banking. Pero Von Chrismar no dejará el grupo, ya que a partir del 18 de enero de 2027 asumirá la gerencia general de Bci Group, en reemplazo de Andrés Irarrázabal.

Los cambios llegan en un momento clave para la entidad. Bci Group, que actualmente controla cerca del 42% de las acciones del banco, está ad portas de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), uno de los próximos pasos de su evolución societaria.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Compra de Transbank en la recta final

Tras casi cuatro años en vitrina, múltiples interesados y negociaciones que no llegaron a puerto, la venta de Transbank vuelve a entrar en su recta final. Esta vez, la disputa por quedarse con la principal red de adquirencia del país se redujo a tres de sus propios accionistas: Banco de Chile, Bci y BancoEstado, entidades que recientemente habrían presentado ofertas no vinculantes.

Según reveló DF esta semana, las ofertas presentadas estarían en manos de los actuales propietarios, quienes contarían con un plazo de 45 días para definir cuál de las tres ofertas es la más completa.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La reorganización del SII

El Servicio de Impuestos Internos (SII) prepara la mayor reorganización de su historia para potenciar el control y la reducción de la evasión. Este miércoles, el director del servicio, Jorge Trujillo, convocó a los funcionarios del organismo para explicar los cambios, que contemplan dividir en dos la actual Subdirección de Fiscalización, encabezada por Carolina Saravia.

La reestructuración dará paso a dos nuevas unidades: la Subdirección de Gestión de Cumplimiento y la Subdirección de Fiscalización de Operaciones de Cumplimiento.

El objetivo es extender a toda la institución el modelo de gestión de riesgos de los contribuyentes que viene implementando el SII, siguiendo las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este enfoque busca mejorar el cumplimiento tributario mediante un mayor conocimiento de los contribuyentes, la identificación de las causas de los incumplimientos y la aplicación de medidas diferenciadas según su tamaño y nivel de riesgo.

La intensa semana de la ministra de Ciencia

Una semana plena de protagonismo tuvo la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Comenzó el lunes en San Francisco (EEUU) con una reunión con el CEO de OpenAI, Sam Altman-en el marco de la conferencia Silicon Valley & The World- para la firma de un memorándum de entendimiento para impulsar la iniciativa “OpenAI para Chile”, orientada a modernizar la gestión pública, capacitar a funcionarios y colaborar con emprendimientos tecnológicos.

De regreso en el país, la ministra enfrentó el desenlace de un nuevo conflicto al interior de su cartera por fuertes diferencias con la subsecretaria Carolina Rossi. Tras semanas de desencuentros sobre la conducción de la cartera, que motivaron la intervención del ministro del Interior Claudio Alvarado, finalmente Rossi presentó su renuncia y fue reemplazada en calidad de subrogante por Carolina Calvo. Así, es la segunda funcionaria que deja la oficina en la actual administración, tras la salida del también subsecretario, Rafael Araos.

La poda de las forestales

Siguen las desinversiones de las emblemáticas forestales chilenas. El lunes, CMPC acordó vender la totalidad de sus operaciones forestales en Argentina al grupo Faro Verde por US$ 170 millones. La transacción comprende unas 94 mil hectáreas en las provincias de Corrientes y Misiones, y pone fin a más de tres décadas en ese negocio en el país vecino.

Con esta operación, la firma ligada al grupo Matte suma US$ 955,5 millones en ventas de activos anunciadas en los últimos meses, tras desprenderse de su negocio de corrugados y de 60 mil hectáreas en la Región del Maule, por US$ 365,5 millones. “Queremos ser una compañía más ágil y eficiente”, dijo su gerente general, Francisco Ruiz-Tagle.

Un día después fue el turno de Arauco. La empresa confirmó la operación adelantada por Señal DF y anunció la firma de una promesa de compraventa de 445 predios en la Región del Maule, que comprenden unas 59 mil hectáreas productivas, con Forestal Tregualemu, controlada por el fondo canadiense PSP Investments. El monto acordado asciende a US$ 470 millones.

Con esta transacción, Arauco busca reducir su endeudamiento y fortalecer su posición financiera, mientras avanza en Sucuriú, su megaproyecto en Brasil.