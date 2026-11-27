Cuatro días antes del plazo máximo constitucional, el Congreso despachó este miércoles a ley el Presupuesto 2027 , el primero elaborado por la administración de José Antonio Kast.

La luz verde se da después de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado ratificaran el acuerdo logrado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la comisión mixta del martes, conformada para resolver las discrepancias entre ambas cámaras respecto a 10 puntos del erario.

En la recta final de la tramitación del Presupuesto, la Comisión Mixta acordó reponer los recursos para los programas de empleo del Sence y los sitios de memoria, estos últimos a cambio de mayores exigencias de rendición de cuentas. También se resolvió trasladar las asignaciones a expresidentes desde el Congreso a la Segpres, para que queden bajo la supervisión de la Contraloría, y crear una mesa de trabajo para reasignar los recursos humanos de Prodemu ante su cierre, previsto para comienzos de 2027.

Además, Hacienda comprometió evaluar el impacto de los subsidios estatales y de los cambios legislativos aprobados durante la última década. El ministro Jorge Quiroz señaló que los ajustes serán financiados mediante reasignaciones y provisiones del Tesoro Público. Finalmente, informó que el crecimiento del gasto público será de 1,7%, por sobre el 1,5% contemplado originalmente, lo que implica $ 140.000 millones adicionales respecto del marco fiscal inicial.

La frase de la semana

" Quiero invitarlos a que hagamos de 2027 el año de las grandes decisiones de inversión en Chile". José Antonio Kast, Presidente de la República.

Sala Cuna Universal

El segundo proyecto de ley clave de esta semana fue la Sala Cuna Universal. Tras años de discusión y varios intentos por modificar la normativa que regula el acceso a sala cuna en el país, este miércoles, tras una extensa votación en la Sala del Senado, el Congreso dio luz verde a una de las reformas más esperadas en materia de empleo femenino.

La iniciativa pone fin a la disposición del artículo 203 del Código del Trabajo que condiciona la obligación de entregar sala cuna a que las empresas cuenten con 20 o más trabajadoras, requisito que ha sido identificado como una barrera a la contratación de mujeres. Así, el proyecto desvincula el acceso al beneficio del número de mujeres contratadas por una empresa y amplía progresivamente el derecho a sala cuna para los hijos menores de dos años de trabajadores dependientes e independientes, hombres y mujeres.

La propuesta contempla la creación de un Fondo de Sala Cuna, que se financiará con una cotización equivalente al 0,3% de las remuneraciones imponibles, de cargo del empleador.

Para evitar un incremento de los costos laborales, se optó por reducir en igual proporción los aportes empresariales al Seguro de Cesantía: 0,15 puntos porcentuales de las cotizaciones destinadas a las cuentas individuales y otros 0,15 puntos del Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda.

Desempleo en dos dígitos

El escenario laboral del país continuó deteriorándose y este viernes se confirmó uno de los temores que durante los últimos meses habían manifestado los economistas: que la desocupación nacional volviera a situarse en los dos dígitos.

El INE informó que la tasa de desempleo se ubicó en 10% en el trimestre móvil agosto-octubre, lo que implicó un incremento de 1,6 puntos porcentuales en 12 meses y su octava alza interanual consecutiva.

En paralelo, el número de desocupados creció 19,7% en el lapso, totalizando 1.036.291 personas. Es decir, 170.194 más que hace un año. Los cesantes aumentaron 19,9%, mientras que quienes buscaban trabajo por primera vez lo hicieron en 17,6%.

10 % alcanzó el desempleo en el trimestre móvil agosto-octubre.

Kast en cumbre de Sofofa

Tras los dos triunfos en el Congreso, el Presidente José Antonio Kast intervino en el Encuentro Anual de la Industria 2026 de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) con un discurso pro-crecimiento que apeló nuevamente a los empresarios para retomar las inversiones y avanzar para generar un punto de inflexión que reimpulse la economía. El mandatario instó a “que cada directorio, cada empresa y cada gremio se pregunte qué puede hacer concretamente para contribuir a la recuperación económica”.

Frente a las recientes cifras que muestran una lenta actividad de la economía, sostuvo que “es la hora de invertir en Chile. Es la hora de crear empleo en Chile. Es la hora de volver a creer en Chile”.

MK4 y Fonavi

La reforma al mercado de capitales MK4 volvió a concentrar el debate en la Comisión de Hacienda del Senado, con el Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) como principal foco de controversia. Entre el lunes 23 y este miércoles expusieron economistas, bancos, la CMF y otros actores del mercado, que plantearon reparos al diseño, los riesgos fiscales y la gobernanza del fondo.

Si bien hay consenso en el objetivo de reducir las tasas de los créditos hipotecarios, también existen fuertes diferencias sobre cómo hacerlo sin trasladar riesgos excesivos al Estado ni generar conflictos de interés.

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Huang vuelve a Nvidia

Apenas 11 días duró el mayor fabricante de microprocesadores del mundo, Nvidia sin su CEO, Jensen Huang. El lunes, el ejecutivo volvió a las oficinas de la compañía en Santa Clara, California, tras confirmarse su restitución. Lo hizo entre ovaciones de parte del personal. Decenas de trabajadores lo recibieron entre aplausos y vítores, a la par de la euforia en el mercado: las acciones de Nvidia se dispararon más de 33%.

Tras recibir el apoyo de Donald Trump y de la plana mayor de Silicon Valley, Huang presionó al directorio para que lo readmitieran en la empresa que creó hace 33 años que y llevó a lo más alto de Wall Street, consiguiendo una revalorización de las acciones de casi 700.000%.

OPA de Molymet

La austríaca Plansee Group lanzó este lunes una OPA para elevar su participación en Molymet desde el 31,18% actual hasta un máximo de 54,55% para tomar el control de la compañía chilena, la principal procesadora mundial de concentrados de molibdeno y renio. La firma europea buscará adquirir hasta 31.070 millones de acciones ordinarias emitidas por la empresa, o un 23,36% del capital a un precio de $ 11.400 por papel. Así, Plansee desembolsará hasta $ 354.198 millones.

La operación está condicionada a alcanzar al menos el 18,82% de las acciones y estará vigente hasta el 22 de diciembre, con la posibilidad de extender el plazo por un período de entre cinco y 15 días adicionales.

Plansee ya posee el 31,18% de Molymet, participación que aumentaron en marzo tras comprar un 9,8% al grupo Matte, familia que salió por completo de la compañía.

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La querella de Toesca contra Sacyr

La gestora Toesca presentó una querella criminal contra el grupo español Sacyr por presunta administración desleal en cinco concesiones viales donde ambas compañías participan como socias. La acción apunta a decisiones que, según acusa, habrían favorecido a empresas relacionadas con Sacyr en perjuicio de las concesionarias, generando pérdidas de al menos US$ 24 millones. Entre los cuestionamientos figuran pagos adicionales a la operadora, fallas en pavimentos y multas por incumplimientos. Sacyr rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de diferencias civiles y de gestión trasladadas indebidamente a la justicia penal.

WOM lleva a arbitraje a Telefónica

Ante la justicia civil de Santiago y representada por el bufete Ortúzar, Vergara y Boetsch, la empresa WOM abrió un arbitraje junto a Telefónica -desde febrero controlada por Millicom- con el objetivo de resolver diferencias surgidas en el Contrato de Roaming Nacional que ambas suscribieron en 2017.

La controversia se centra en las condiciones de prepago y la imputación de saldos a nuevos servicios. En particular, WOM acusa que Telefónica rechazó en abril de 2024 aplicar un saldo no consumido de US$ 1,4 millones al pago de nuevos servicios.

Iansa pone fin a 70 años de azúcar de remolacha

Tras más de siete décadas, Empresas Iansa decidió poner fin a la producción de azúcar de remolacha, el negocio que dio origen a la compañía en 1953 -que fue primero estatal y luego privatizada- y que durante décadas marcó el desarrollo agrícola e industrial del centro sur del país.

La determinación no implica que Iansa abandone el mercado azucarero, donde mantiene una posición de liderazgo en Chile, sino el término de su elaboración a partir de la materia prima de agricultores nacionales.

El presidente de la Federación Nacional de Agricultores Remolacheros (Fenare), Jorge Guzmán, cuestionó la estrategia de los actuales controladores de Iansa y sostuvo que las condiciones del mercado internacional del azúcar permiten retomar la producción en Chile.

Anthropic borra ganancia de su debut bursátil

Las acciones de Anthropic cayeron un 6,5% el martes hasta los US$ 81,9, situándose por debajo de su precio de salida a bolsa de US$ 83, y así borrando las ganancias de los inversionistas que apostaron por el debut récord del laboratorio de inteligencia artificial la semana pasada.

Los papeles bajaron en medio de un retroceso generalizado en los mercados bursátiles, con el Nasdaq cayendo un 1,5%.

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Argentina en recesión

Aunque la actividad económica repuntó 1,1% en septiembre frente al mes anterior, el avance no alcanzó para revertir el deterioro de la economía argentina, que acumuló una contracción de 1,8% en el tercer trimestre. La caída se suma al retroceso de 0,6% registrado en el segundo trimestre, completando dos períodos consecutivos de caídas y configurando una recesión técnica. En términos interanuales, la actividad también sigue en terreno negativo, con una baja de 1,2% en septiembre.

TDLC condena a Cencosud y Walmart por colusión en pollos

A más de 10 años de que estallara el caso por las acusaciones de colusión de pollos en supermercados, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ordenó a Cencosud y Walmart Chile pagar indemnizaciones por un total de $ 69.542 millones a los consumidores afectados. La sentencia dictada este viernes 27 de noviembre, acogió las demandas colectivas de Sernac, Conadecus y Agrecu en contra del acuerdo que mantuvieron ambas cadenas en el periodo comprendido 2008 y 2011. El fallo ordenó a Cencosud pagar 40.888 Unidades Tributarias Anuales (UTA) y a Walmart 39.570 UTA. A esos montos se sumarán intereses desde la fecha de la sentencia hasta el pago efectivo.

La escalada del dólar

El dólar en Chile protagonizó una de sus semanas más turbulentas del año. La divisa llegó a tocar los $ 1.046 durante la jornada del miércoles, alcanzando niveles no vistos desde julio de 2022 y cerca de sus máximos históricos. El origen del alza obedece a múltiples factores: la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de EEUU aplique una nueva alza de tasas, una venta global de activos vinculados a la IA y la caída del cobre, que retrocedió 2,76% en Londres para ubicarse en US$ 5,31 la libra. El viernes llegó un respiro. El repunte del metal rojo, superior al 4%, y la recuperación de las bolsas estadounidenses llevaron al dólar a retroceder a $ 1.030.

Nueva ofensiva arancelaria de Trump

El Presidente Donald Trump lanzó una nueva ofensiva comercial contra 14 economías, entre ellas China, India, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, con aranceles de hasta 35%, bajo el argumento de que mantienen un exceso de capacidad manufacturera que perjudica a los productores de su país. La medida, que podría comenzar a regir en enero de 2027, se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.