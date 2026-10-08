Cadena de hamburguesas Shake Shack desembarca en Brasil con un plan de 40 restaurantes

La firma de comida rápida selló una alianza con Bold Hospitality Company para abrir su primer local en São Paulo en 2027. El movimiento se suma a sus siete años de presencia en México y a su próxima entrada en Panamá.

La cadena estadounidense de hamburguesas Shake Shack continúa dando pasos en su estrategia de expansión por Latinoamérica. Tras siete años de crecimiento en México y mientras prepara su llegada a Panamá, la compañía puso ahora sus ojos en Brasil para seguir ampliando su presencia en la región.

La firma anunció un acuerdo de licencia con Bold Hospitality Company, una empresa del sector gastronómico con sede en São Paulo. “Su profundo conocimiento del mercado local, sumado a un historial comprobado de ofrecer experiencias excepcionales a sus clientes, la convierte en el socio ideal para introducir Shake Shack en Brasil” sostuvo la compañía en un comunicado.

El plan contempla la apertura del primer establecimiento en São Paulo durante 2027. La compañía proyecta desarrollar una red de 40 restaurantes en el mercado brasileño hacia 2036.

“A medida que continuamos expandiéndonos por Latinoamérica, Brasil se ha destacado desde hace tiempo como uno de nuestros mercados más solicitados”, afirmó Michael Kark, presidente de Licencias Globales de Shake Shack.

Por su parte Mauro Guardabassi, presidente de Shake Shack Brasil en Bold Hospitality Company sostuvo que “nuestro objetivo es ofrecer la auténtica experiencia Shake Shack, desde ingredientes de calidad hasta una cálida hospitalidad, celebrando los sabores, la energía y la cultura que hacen de Brasil un país único”.

En esa línea, la compañía adelantó que colaborará con productores y proveedores locales en Brasil. Su oferta incluirá productos tradicionales de la marca, como hamburguesas, pollo y papas fritas, además de incorporar sabores locales.

La expansión en Brasil se incorpora a la presencia internacional de Shake Shack, que actualmente cuenta con más de 740 establecimientos en todo el mundo. De ellos, aproximadamente 475 se encuentran en Estados Unidos y más de 265 corresponden a restaurantes internacionales, distribuidos en mercados como México, Reino Unido, China, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Japón y Corea del Sur, entre otros.