Oposición pide sesión especial en el Senado y el PDG hace lo propio en la Cámara por caída del Fondo E

Mientras que desde las filas opositoras se están reuniendo las firmas para una comisión investigadora, a lo que también se sumaría el partido de Franco Parisi.

La caída del Fondo E de las AFP abrió un nuevo frente de preocupación en el Congreso. Tras la semana de trabajo distrital, parlamentarios de distintos sectores retomaron sus actividades con una serie de iniciativas para esclarecer las pérdidas registradas por el fondo más conservador del sistema previsional y determinar eventuales responsabilidades.

Mientras en el Senado representantes del Socialismo Democrático y otros sectores solicitaron una sesión especial para abordar lo ocurrido, en la Cámara de Diputados se sumaron nuevas acciones de fiscalización a los proyectos de ley ya anunciados. Entre ellas, la solicitud de otra sesión especial y las gestiones para conformar una comisión investigadora.

Los comités Unido y del Socialismo Democrático solicitaron este lunes a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, “una sesión especial de la Sala para analizar la situación de los fondos de pensiones, a la luz de los antecedentes que han trascendido sobre pérdidas asociadas a contratos de derivados mantenidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)”.

En la misiva, firmada por las jefaturas de ambos comités, los senadores Yasna Provoste (DC) y Juan Luis Castro (PS), respectivamente, advierten que, según los antecedentes conocidos, “el Fondo E acumula en el año una caída promedio de 10,4%, casi la mitas de ella registrada sólo en el mes de septiembre”.

Los parlamentarios consideran especialmente grave este escenario, dado que el Fondo E es habitualmente recomendado a quienes están próximos a jubilar y buscan reducir la exposición de sus ahorros previsionales a fluctuaciones del mercado.

Asimismo, recuerdan que en abril la Superintendencia de Pensiones estableció límites a las pérdidas potenciales de las carteras de derivados y otorgó a las administradoras un plazo de 210 días para ajustarse a la normativa, período que vence en las próximas semanas. Según advierten en la carta, este proceso podría implicar que pérdidas actualmente contables se conviertan en pérdidas efectivamente realizadas.

Por ello, solicitaron citar a la sesión al ministro del Trabajo, Tomás Rau; al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortéz; al presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro; y a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel.

Fiscalización en la Cámara

En este escenario de preocupación, desde la Cámara -donde ya se activaron algunas propuestas legislativas-, ahora viene el paso de la promoción de los mecanismos de fiscalización.

Por un lado, el PDG ya anunció que solicitará una sesión especial con el objetivo de que “las autoridades y los responsables de estas operaciones” expliquen qué ocurrió con los recursos previsionales de millones de trabajadores y qué medidas se adoptarán frente a esta situación. Y, también, según lo señaló el diputado de la bancada Alex Nahuelquín, la sesión también deberá servir “para exigir claridad sobre lo ocurrido y conocer las medidas de protección para los afiliados”.

Los diputados de la bancada indep. PPD, en tanto, están reuniendo las firmas para la conformación de una comisión investigadora, a la que también se estaría sumando el PDG.

Así, el diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, hizo hincapié en que “aquí hay un hecho que agrava todavía más esta situación” y es que el Banco Central advirtió que este escenario podía ocurrir y el propio exsuperintendente reconoció que existieron alertas, dijo, “pese a ello, las AFP siguieron arriesgando los ahorros de miles de trabajadores. Entonces, la pregunta es inevitable: quién falló?¿Las administradoras que tomaron estas decisiones o quienes tenían la obligación de fiscalizarlas?”.