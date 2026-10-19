La Moneda entra a la discusión por las pérdidas del fondo E y no descarta tomar acciones legales: “Con el ahorro de los chilenos no se juega”

En tanto parlamentarios del oficialismo apuntaron al rol del exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías y anunciaron la creación de una comisión investigadora.

Las millonarias pérdidas que ha registrado el fondo E, administrado por las AFP, en lo que va del año fue uno de los temas centrales del comité político ampliado realizado en La Moneda con el oficialismo, hasta donde llegaron parlamentarios para solicitarle al gobierno que siga la evolución del caso y eventualmente se haga parte en acciones legales para perseguir responsabilidades por mala administración.

Al término del comité ampliado en Palacio, el biministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, fue consultado por la situación y sostuvo que el actual gobierno "al asumir se da cuenta de que hay una situación de riesgo para los ahorros y toma todas las acciones y decisiones para evitar un daño de mayor magnitud”.

Y por eso, explicó, que “se induce y obliga a las AFP a abandonar estas posiciones de riesgo que se materializó en una pérdida menor (que habría sido mayor de no haberse realizado estos cambio), que lamentamos. Es una pérdida que afecta a futuros pensionados, que tenían una plata como segura y que hoy día no la tienen”.

La arremetida del gobierno se da en un contexto en que distintas bancadas buscan crear una comisión investigadora.

Respecto a si seguirá alguna acción legal para buscar responsabilidades de las AFP o algún directivo de estas entidades por administración deshonesta, el jefe de gabinete planteó que “si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de qué existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación, porque con el ahorro de los chilenos no se juega y hay que protegerlos y hay que cuidarlos”.

Fiscalización recae en el Congreso

Alvarado enfatizó que hoy, “el Congreso ha tomado la definición de llevar adelante sesiones especiales en donde se van a invitar a los actores que están relacionados con este punto con esta materia y espero que ahí aparezcan las razones, las motivaciones y las responsabilidades”.

Enfatizó que “cuando se advierte oportunamente, se facilitó de que esas posiciones de riesgo se abandonaran por parte de las AFP y las pérdidas se redujeran. Por lo tanto, el gobierno ha actuado oportuna y correctamente a través del organismo fiscalizador para proteger el ahorro de los chilenos”.

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En tanto el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez y el jefe de bancada de los diputados Republicanos, Benjamín Moreno, apuntaron al exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, como uno de los eventuales responsable de no remediar lo que sucedería con el fondo E. Ambos también adelantaron que son partidarios de crear una comisión investigadora “que reconstruya la historia” de cómo se perdieron millonarios recursos de personas ad portas de jubilar.