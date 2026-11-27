En Osorno, el mandatario había dicho más temprano que lo que ha hecho en estos ocho meses es adoptar medidas “responsables que permiten tener los cimientos sólidos para sacar una nación adelante”. “No estoy aislado en La Moneda", dijo.

“Nos golpea, sí, es una cifra mala, pero tenemos la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien”, sostuvo el Presidente José Antonio Kast la tarde de este viernes al comentar el alza del desempleo a 10% en el trimestre agosto-octubre y que encendió el debate sobre las medidas que ha adoptado el gobierno para enfrentar la situación laboral.

Al finalizar su gira por Osorno, el mandatario fue consultado por el tema y, en ese contexto, señaló que “el sueño de encontrar trabajo se empieza a recuperar, claro se nota en la cifra porque sube, pero hoy sí hay más gente buscando trabajo y se han creado puestos de empleo más allá de la cifra que nos golpea”.

Kast destacó que "se están creando fuentes de trabajo permanentes, no solamente provisorias, estamos haciendo el puente provisorio, pero lo importante es que sean fuentes laborales permanentes y de buen nivel de contratación”.

Feria en Osorno

Más temprano, el mandatario había hecho una defensa de la labor realizada estos ocho meses de gestión, y la ratificación de que seguirán en el mismo camino.

Al participar en la inauguración de la Feria Agrícola de Osorno (SAGO), recordó que hace un año le regalaron en la misma instancia un toro de madera, que “es fuerza, aguante y no retrocede” y, luego, añadió que “aquellos que están esperando que por distintas situaciones retrocedamos, les quiero decir que no lo vamos a hacer, que primero la responsabilidad, después muy lejos de nosotros el populismo”.

En medio de una jornada donde se conoció una nueva alza de la tasa de desempleo en el país -ahora a 10%-, que coincide con una lenta actividad económica, el mandatario afirmó que “muchas veces uno puede tomar decisiones fáciles y puede hipotecar el futuro de la nación. Lo complejo es tomar decisiones responsables y esas decisiones responsables perduran en el tiempo y permiten tener los cimientos sólidos para sacar una nación adelante”.

Siguiendo con su intervención en el sur, Kast se hizo eco de que el país está atravesando “momentos complejos, pero nosotros no vinimos a conformarnos con lo que siempre se ha hecho, vivimos a cambiar Chile”.

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Para avanzar en esa lógica, dijo que se requiere hacerlo entre todos. “Esta no es labor de un Presidente, de un gobierno, este es un desafío de Estado y ahí estamos todos; y, por eso, agradezco los acuerdos para aprobar una serie de leyes, que están recién aprobadas”.

A juicio del jefe de Estado, “el resultado va a demorar un par de meses más, como la ley de reconstrucción”.

Ante el mundo agrícola y ganadero, destacó que -tal como lo comprometió- ha liderado un gobierno en terreno, lo que ha implicado recorrer 60 comunas en estos ocho meses. “No estoy aislado en La Moneda, estoy mucho más consciente de lo que algunos dicen de los problemas que sufren nuestros compatriotas”, afirmó.

Este viernes, además, pero ya en el marco de una inauguración de un complejo habitacional en la zona sur, el Presidente manifestó que en sala cuna universal “nos tocó la posibilidad de llegar un acuerdo y encontrar una fórmula que a lo mejor no dejó contento a todos, pero es un acuerdo que va a permitir enfrentar una situación crítica como la que vivimos hoy, que es la cesantía”.

Precisó que “ya teníamos altas tasas de cesantía. ¿Que se produjeron en los últimos ocho meses? No, teníamos 40 meses con cesantía muy alta, pero estamos haciendo cosas distintas: aprobamos un Presupuesto antes de tiempo; llegamos a un acuerdo con los gobernadores; sacamos adelante una ley de sala cuna que venía de antes y hemos ido ordenando el tema de la seguridad”.