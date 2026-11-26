El mandatario compartió el resultado legislativo con sus antecesores, afirmando que “este logro no es de un solo gobierno". También recalcó el despacho a ley del primer Presupuesto del sector público de su administración..

“Hay días que un país no olvida y que se recuerdan por mucho tiempo”, sostuvo el Presidente de la República, José Antonio Kast, al iniciar su cadena nacional esta noche desde La Moneda para destacar los dos logros legislativos alcanzados con el despacho a ley del Presupuesto 2027 y del proyecto de Sala Cuna Universal, luego de intensas negociaciones con el oficialismo y la oposición.

El mandatario, en primer lugar, destacó la aprobación del proyecto de sala cuna, afirmando que “durante más de 100 años, en Chile, el acceso a sala cuna ha estado condicionado al número de mujeres contratadas en una empresa” y agregó que “una norma que nació para proteger a las madres terminó convirtiéndose en una barrera para su contratación”.

Luego afirmó que “desde ahora, el derecho a la sala cuna no depende del tamaño de la empresa” y explicó que “con esta reforma más mujeres podrán incorporarse al mundo del trabajo, más niños contarán con espacios adecuados para su cuidado y las familias tendrán mayores oportunidades para mejorar sus ingresos”.

Pero el mandatario compartió el resultado legislativo con sus antecesores en el cargo: "Este logro no es de un solo gobierno. Lo intentaron antes el Presidente Piñera y el Presidente Boric. Nosotros retomamos ese camino, conversamos sin estridencias y lo hicimos realidad”.

Remarcó que “hoy Chile demostró que puede corregir esta deuda de más de cien años. Que sabe ponerse de acuerdo. Que puede volver a creer en sí mismo”.

El despacho del erario

Kast luego se enfocó en el despacho del primer Presupuesto de su administración, el de 2027, que estuvo a cargo de negociar el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmando que “un Presupuesto es mucho más que números. Es decidir qué va primero y nosotros decidimos poner primero lo urgente de su gente”.

Primero mencionó “el trabajo. No hay mejor política social que un buen empleo. Habrá más obras públicas en todas las regiones, más capacitación en oficios y más apoyo para levantar las zonas golpeadas por el fuego, los temporales y el desempleo”.

Enfatizó que “la prioridad de este Presupuesto es que los chilenos despeguen con más oportunidades. Que Chile sea una tierra de oportunidades para cada uno de los que viven acá” y reafirmó que “ningún beneficio que la ley garantiza se toca”.

El mandatario planteó que “se financia la educación, la salud, las pensiones y los programas de vivienda. Vamos a gastar bien y vamos a gastar mejor, para asegurarnos que los recursos de todos lleguen donde corresponda” y que “como en cualquier casa de Chile: primero lo urgente, y nunca gastar lo que no se tiene”.

En la etapa final de su discurso, Kast afirmó que está apurando las metas de cada ministro de cara a cumplir un año en marzo próximo y que “este gobierno está trabajando por ustedes. Todos los días y estamos acelerando cada una de nuestras acciones para que los chilenos vivan mejor”.