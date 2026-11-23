Alerta por el jurel: la mayor pesquería de Chile lleva tres años sin un estudio clave por falta de recursos
El llamado crucero hidroacústico, que permite estimar la cantidad de jurel en la zona centro-sur del país, lleva tres años sin realizarse por falta de recursos. Desde Sonapesca advierten que esto podría perjudicar la cuota de pesca que se asigne a nuestro país para el próximo año.
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Una de las principales investigaciones científicas sobre el jurel, la mayor pesquería de Chile, lleva tres años sin hacerse en la zona centro-sur del país. Es el llamado crucero hidroacústico del jurel, un estudio que permite estimar la cantidad de peces que hay en el mar, saber dónde se encuentran y juntar información clave para tomar decisiones sobre las cuotas de pesca.
El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), encargado de estos estudios, confirmó a Diario Financiero que el último crucero se hizo en 2023 y que los del 2024, 2025 y 2026 no se hicieron por falta de recursos. Según el mismo IFOP, una campaña del crucero costaría entre $ 1.000 millones y $ 1.300 millones.
Esto preocupa a la industria pesquera, que advierte que la falta de información podría afectar las cuotas de captura del jurel para 2027.
El jefe de la división de pesquerías del IFOP, Jorge Castillo, explicó que los cruceros permiten estudiar el jurel en toda su zona de distribución, incluso en lugares donde hay pocos peces.
Además, dijo que con estas evaluaciones se puede "muestrear las edades de los peces", lo que -destacó- “incrementa la certeza y precisión de las estimaciones de los modelos de evaluación del stock”.
De todas formas, el IFOP aclaró que las investigaciones de la zona norte del país sí se han mantenido. Sin embargo, también señaló que tanto el comité científico internacional como el nacional han insistido en la importancia de retomar los cruceros en la zona centro-sur.
La cuota de Chile en riesgo
La preocupación de la industria está puesta sobre todo en la próxima reunión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), prevista entre el 1 y el 5 de marzo de 2027 en Bruselas, Bélgica, donde se decidirán cuáles serán las cuotas de captura del jurel para el próximo año.
El presidente de Sonapesca, Felipe Sandoval, advirtió que la falta de estos estudios podría perjudicar a nuestro país: “Este año Chile ha estado en desventaja en la información del estado del recurso porque no se realizó el crucero hidroacústico de jurel, lo que nos puede afectar directamente en la cuota que se nos asigne el año 2027”.
Sandoval agregó que la situación es sobre todo preocupante por el fenómeno de El Niño, que está provocando condiciones anormales en el mar y que, a su juicio, debería obligar al país a "redoblar esfuerzos de investigación".
Por su parte, la Presidenta de los Pescadores Industriales del Bío Bío, Macarena Cepeda, también dijo a DF que el retorno de este crucero era necesario, ya que "no solo contribuirá a resguardar la actividad pesquera en el largo plazo, sino también a consolidar a Chile como una potencia pesquera a nivel mundial".
Según lo informado por el IFOP y Sonapesca, actualmente la Subsecretaría de Pesca ya estaría conversando con los gremios y buscando recursos para retomar el crucero el próximo año.
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