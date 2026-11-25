Prisma, plataforma basada en IA del gremio fabril, reveló que tanto la infraestructura de transporte como la de hidráulica concentran la mayor cantidad de meses de anticipación. En los EIA, el agua se estudia en promedio 20 meses antes.

Si bien en el debate de la permisología el análisis suele estar concentrado en la etapa de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, abordando la extensión del trámite y complejidades propias del proceso, poco se conoce de lo que ocurre antes: la preparación de los instrumentos que luego ingresarán al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Prisma Sofofa -plataforma basada en IA del gremio fabril- puso bajo la lupa esta fase donde los equipos técnicos del titular y sus consultoras realizan actividades para caracterizar su entorno, incluyendo -por ejemplo- desde arqueólogos revisando el suelo hasta técnicos midiendo ruido o tomando muestras de agua. Los resultados dan cuenta que el trabajo parte más de un año antes de ingresar al SEIA y que, incluso ya dentro, en uno de cada cuatro casos los servicios piden volver a terreno.

El informe "Trabajo ambiental antes de la presentación al SEIA", que mide con cuánta anticipación se realizaron las actividades fechadas en los documentos, analizó 4.268 expedientes clasificados en los años 2020-2026 (con corte al 12 de octubre) y de ellos examinó específicamente 2.319 que tenían información suficiente. En concreto, el trabajo previo se realiza en promedio 15 meses antes del ingreso en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y unos siete meses antes en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

Así, a los tiempos de evaluación, se suma una larga antesala, la que está determinada además a la naturaleza, ya que -por ejemplo- para describir la flora de un lugar hay que verla en floración.

Energía, el sector con más proyectos, es el que registra menos anticipación, ya que en promedio sus actividades se realizaron algo más de cinco meses antes de la presentación. En minería el promedio es de casi 10 meses; en inmobiliarios, de unos ocho meses. En tanto, los promedios más altos están en infraestructura de transporte con unos 13 meses e infraestructura hidráulica con algo más de 12.

¿Qué se estudió con mayor antelación? El análisis apunta a que "Agua e hidrogeología" es el componente con más anticipación. Sus actividades se realizaron en promedio unos 11 meses y medio antes de la presentación al SEIA, y más de 20 meses en los 49 EIA con datos para ese elemento. En los EIA, le sigue "Suelo y geotecnia", con unos 17 meses y medio. En el otro extremo, "Medio humano y participación" es el componente que se realiza más cerca del ingreso, con unos seis meses y medio en promedio.

Pero hay más. Durante la evaluación, los servicios públicos que revisan el proyecto pueden considerar que la información presentada no es suficiente y solicitar nuevas campañas. Por ejemplo, en otra estación del año o en un área que no fue cubierta. El informe midió qué proporción de proyectos recibe estas solicitudes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Seremi de Medio Ambiente, y cuántos días después de la presentación aparece la primera.

En la mitad de los casos analizados, la primera solicitud de una campaña adicional aparece dentro de los primeros 29 días desde el ingreso al SEIA. Entre los tres servicios analizados, la mayor proporción de solicitudes de este tipo se detectó en la Seremi de Medio Ambiente (23,2% de los proyectos con comentarios disponibles), seguida del SAG (19,3%) y Conaf (11,1%). En conjunto, se detectaron solicitudes en 1.108 iniciativas distintas (26% del universo).

Visibilizar una etapa no considerada

Para la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, "este informe responde a una necesidad concreta de nuestras empresas: visibilizar una etapa que hoy no está siendo considerada cuando se miden los tiempos de tramitación de los permisos. Porque los plazos de un proyecto no comienzan cuando ingresa al SEIA; empiezan mucho antes, con estudios y levantamiento de información que pueden extenderse por meses".

La timonel asegura que los datos son elocuentes como, por ejemplo, que casi uno de cada cuatro proyectos que recibe observaciones de la Seremi de Medio Ambiente debe realizar nuevas campañas: "Esto puede significar esperar hasta un año si, por ejemplo, se exige una medición de flora en primavera y esa temporada ya pasó".

Recalca que "las empresas necesitan conocer oportunamente los criterios y requerimientos que deberán cumplir, junto con contar con mayor información pública y líneas de base disponibles que eviten levantar nuevamente datos que ya existen".

Por esto, enfatiza que Chile necesita avanzar hacia una evaluación ambiental rigurosa, pero también oportuna y predecible. Esto, explica, "porque detrás de cada proyecto que se retrasa hay inversión que no se concreta, oportunidades que se postergan y empleos que no llegan".