Cenco Malls aumenta sus ingresos a septiembre de la mano del crecimiento de sus negocios de oficinas y estacionamientos

La compañía registró ingresos por $ 299.950 millones durante los primeros nueve meses del año, un alza de 9,6% respecto de igual período de 2025. En tanto, sus utilidades crecieron un 34,1%.

Cenco Malls, el brazo inmobiliario de Cencosud, reportó sus resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, período en el que sus ingresos alcanzaron los $ 299.950 millones, lo que representó un crecimiento de 9,6% respecto de enero-septiembre del año anterior.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por la consolidación de Plaza Central en Colombia, sumado a mayores ingresos por arriendo fijo asociados a la incorporación de nuevas superficies arrendadas en Chile, Perú y Colombia, así como a una mayor ocupación de oficinas en la Gran Torre Costanera.

A ello se agregó el crecimiento de 29,9% en los ingresos provenientes del negocio de estacionamientos y de 31,9% en la línea de oficinas.

En cuanto a las utilidades, la compañía registró ganancias por $ 300.600 millones, cifra que representa un incremento de 34,1% frente a los $ 224.100 millones obtenidos durante los primeros nueve meses de 2025.

Este resultado respondió principalmente a un mejor desempeño operacional y a una mayor revalorización de sus propiedades de inversión, efectos que fueron parcialmente compensados por un mayor cargo por impuestos.

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Durante el tercer trimestre, las visitas a sus centros comerciales superaron los 39 millones de personas, un crecimiento de 15,9% respecto del mismo período del año anterior.

En paralelo, las ventas de los locatarios alcanzaron los $ 1.225.864 millones, lo que significó un alza de 4,5%, con incrementos en los tres países donde opera la firma, pese a la menor dinámica del consumo en Chile.

Por su parte, la tasa de ocupación de los centros comerciales se situó en 96,8%, mientras que la superficie arrendable ocupada (GLA) aumentó en más de 119 mil metros cuadrados respecto del año anterior, impulsada por la incorporación de nuevos espacios comerciales y la integración de Plaza Central.

“Cerramos un nuevo trimestre con crecimiento de doble dígito en toda la línea de resultados, reflejo de la fortaleza de nuestro portafolio y el compromiso de todo el equipo Cenco Malls”, señaló el CEO de la compañía, Sebastián Bellocchio.

El ejecutivo agregó que “las visitas siguen creciendo con solidez, superando los 39 millones en el trimestre: aun con un consumo moderado, nuestros centros comerciales siguen siendo el lugar de encuentro preferido de millones de personas”.

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El plan de expansión

En paralelo a sus resultados financieros, Cenco Malls continúa avanzando en su plan de inversiones, que contempla la incorporación de 310 mil metros cuadrados adicionales de superficie arrendable, en lo que la compañía identifica como el mayor pipeline de proyectos de la industria.

De este total, 106.200 metros cuadrados corresponden a iniciativas que actualmente se encuentran en ejecución, entre las que destacan la expansión de Cenco Rancagua, Premium Outlet Maipú y el desarrollo del primer proyecto multifamily de la compañía en Cenco La Florida, además de la transformación y ampliación de otros activos de su portafolio.

Asimismo, la firma detalló que actualmente mantiene más de 30 mil metros cuadrados de superficie arrendable en proceso de maduración, los que podrían contribuir progresivamente a sus resultados durante los próximos trimestres.

“En el último año aumentamos nuestra superficie arrendada en 119.000 m2, fruto de una ejecución rigurosa de nuestros proyectos y de la exitosa integración de Plaza Central, que en su primer trimestre completo ya fortalece los márgenes en Colombia”, sostuvo Bellocchio.