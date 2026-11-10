Inflación de Estados Unidos entrega nuevas señales de alerta para la Reserva Federal

El IPC de octubre avanzó un 0,4%, mientras el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Christopher Waller, abrió la puerta a un aumento de tasas de interés de 50 puntos base en diciembre, el mayor desde 2022.

La Oficina de Estadísticas Laboral (BLS, su sigla en inglés) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos volvió a acelerarse, subiendo un 0,4% en el mes de octubre, por encima de las previsiones de analistas que apuntaban a un 0,3%.

En términos mensuales, el IPC subyacente –la medida a la cual la Reserva Federal presta especial atención– aumentó un 0,3%, mismo avance que había mostrado en septiembre y 0,1 punto porcentual (pp) por sobre lo previsto por un sondeo de Reuters.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años, subió más de 3 puntos básicos hasta el 5,29%, mientras que el rendimiento a dos años –indicador que sigue más de cerca las decisiones de tasas a corto plazo de la Fed– aumentó más de 15 puntos básicos hacia el 4,698%.

El economista senior de Vanguard, Josh Hirt, indicó en un informe que esta cifra “refleja tres perturbaciones desproporcionadas: los aranceles, los precios de la energía y la demanda relacionada con la IA”.

“No solo el IPC general es demasiado alto, sino que la crisis del petróleo se ha filtrado a los niveles más básicos”, afirmó a Reuters el estratega económico jefe de Annex Wealth Management, Brian Jacobsen.

En esta ocasión, la BLS no entregó una estimación de tasa anual ya que, debido al cierre del gobierno estadounidense a esta altura del año en 2025, la institución no pudo recopilar datos suficientes para realizar una comparación.

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¿Qué implica para la definición de fin de año de la Fed?

El conflicto con Irán y el auge del desarrollo de inteligencia artificial (IA) han sido los principales factores en el crecimiento de los precios en Estados Unidos, lo que obligó a la Reserva Federal a subir las tasas de interés en septiembre por primera vez en tres años hacia el rango de entre el 3,75% y el 4% en un primer intento por controlar la inflación.

Si bien en octubre el banco central estadounidense optó por mantener los tipos sin cambios, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, advirtió que si la inflación subyacente permanecía elevada –en torno al 0,3% o superior–, “un aumento de tan solo 25 puntos básicos pondría en riesgo nuestra credibilidad” y anticipó que “podría ser necesario adoptar una medida política más enérgica” como un aumento de 50 puntos básicos. Esta sería la mayor subida de tasas desde 2022.

En un reporte posterior a la publicación del IPC, Morgan Stanley advirtió que la persistencia de las presiones inflacionarias podría obligar al banco central estadounidense a adoptar una política monetaria más restrictiva de lo previsto.

El banco destacó que los precios de los servicios subyacentes aumentaron un 0,34% mensual en octubre, por encima del 0,23% que anticipaba, impulsados principalmente por los costos de vivienda, transporte y recreación.

“Si una inflación más persistente en los bienes subyacentes viene acompañada de una aceleración continua en los servicios, como hemos visto en las dos últimas lecturas, la Fed podría necesitar hacer más de lo que actualmente esperamos”, señaló el informe de Morgan Stanley.

Por ahora, el banco mantiene su proyección de nuevos incrementos en el costo del dinero: “Esperamos dos alzas de 25 puntos base, en diciembre y marzo”.

Para el economista senior de Schroders, George Brown, los nuevos datos de inflación “se suman a las pruebas de que la economía estadounidense está funcionando a un ritmo demasiado elevado” y “dejan a la Reserva Federal con más trabajo por hacer”.

En tanto, los economistas de Bank of America, Aditya Bhave y Stephen Juneau, definieron la inflación como “implacable”, indicando que el hecho de que la Fed no haya logrado alcanzar el objetivo de 2% de inflación durante casi seis años representa un riesgo para su credibilidad.

De acuerdo con FedWatch de CME Group, los mercados ya descontaron en gran medida un aumento de 25 puntos básicos para la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) programada para el 8 y 9 de diciembre.