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Inflación de Estados Unidos entrega nuevas señales de alerta para la Reserva Federal

El IPC de octubre avanzó un 0,4%, mientras el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, Christopher Waller, abrió la puerta a un aumento de tasas de interés de 50 puntos base en diciembre, el mayor desde 2022.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 12:34 hrs.

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Inflación de Estados Unidos entrega nuevas señales de alerta para la Reserva Federal

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