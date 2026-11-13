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Vuelos suspendidos en Estados Unidos por problemas con el tráfico aéreo: cerca de 7.000 viajes sufrieron retrasos o cancelaciones

La medida afecta a todos los aeropuertos del país hasta nuevo aviso por motivos de seguridad, golpeando en la bolsa a gigantes como United, Delta y American Airlines.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 18:57 hrs.

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Vuelos suspendidos en Estados Unidos por problemas con el tráfico aéreo: cerca de 7.000 viajes sufrieron retrasos o cancelaciones

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