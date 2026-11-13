Vuelos suspendidos en Estados Unidos por problemas con el tráfico aéreo: cerca de 7.000 viajes sufrieron retrasos o cancelaciones

La medida afecta a todos los aeropuertos del país hasta nuevo aviso por motivos de seguridad, golpeando en la bolsa a gigantes como United, Delta y American Airlines.

Las autoridades estadounidenses suspendieron los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación que afectan al control del tráfico aéreo, una medida extraordinaria que amenaza con perturbar los viajes en todo el mundo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó este viernes en un aviso publicado en su sitio web que la suspensión de operaciones en tierra afecta a todos los aeropuertos de Estados Unidos y que los vuelos con salida programada permanecerán en tierra hasta nuevo aviso. La FAA citó "circunstancias extraordinarias" y "razones de seguridad".

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró que un problema de comunicación estaba afectando a todos los centros de control de tráfico aéreo, que gestionan las aeronaves en ruta a gran altitud.

“Los técnicos de la FAA están investigando el problema”, dijo Duffy en una publicación en redes sociales. “Proporcionaremos actualizaciones inmediatas en cuanto las tengamos”.

Esta drástica medida recuerda una breve interrupción a nivel nacional que tuvo lugar en enero de 2023 debido a problemas con el sistema de notificación de seguridad de la FAA para pilotos y despachadores, y tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Las acciones de las principales aerolíneas estadounidenses cayeron tras el cierre de la sesión bursátil. United Airlines Holdings bajó un 2,3% a las 16:39 en Nueva York. Delta Air Lines descendió un 1,4% y American Airlines Group un 2,1%.

United declaró en un comunicado que los vuelos que ya están en el aire continuarán, y que los vuelos nacionales no despegarán mientras se mantenga la suspensión de operaciones en tierra.

El anuncio significa que los vuelos que se encuentran en el aire pueden aterrizar, pero los que están en tierra no pueden despegar. El servicio de seguimiento FlightAware informó que cerca de 7.000 vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones debido a esta paralización a escala nacional.

“United colaborará con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos una vez que se resuelva este problema”, escribió la compañía.

En los últimos años, la FAA sufrió interrupciones en sus sistemas de control de tráfico aéreo debido a equipos obsoletos. La agencia emprendió una importante renovación en 2025 para solucionar estos problemas, tras obtener US$ 12.500 millones del Congreso.

Duffy estuvo solicitando US$ 30 mil millones adicionales para el proyecto. Su departamento redactó una carta, firmada también por la Oficina de Administración y Presupuesto, para reiterar la solicitud esta semana.