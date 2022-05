Liderazgo en un entorno FANI (Frágil, Ansioso, No lineal e Incomprensible)

Columnistas

Patricia Adriazola, CEO Cleo Consulting Group

Hoy en día nuestro entorno pasó de ser vulnerable a quebradizo y frágil, y con esto, el estilo de liderazgo también requiere un cambio. Cuando antes se focalizaba en el resultado de los equipos de trabajo, ahora la cercanía y la colaboración son los ejes principales en los nuevos tiempos.

El liderazgo de hoy debe ser consciente y cercano, con foco en la inteligencia colectiva, la confianza, la incorporación de ambientes diversos y con propósito, donde el accountability se refleje producto de todo lo anterior.

En esta nueva definición de nuestro entorno FANI, lo más relevante es lo incomprensible, a la incertidumbre se ha sumado la situación de que hoy muchas personas no entienden el entorno en que estamos viviendo. Lo que conocíamos como normalidad ya no existe, y se están estableciendo nuevas formas de enfrentar la vida. Dentro de las organizaciones, debemos ser capaces de visualizar nuestras grietas producto de estos cambios, haciéndonos preguntas y más preguntas, realizando un autoanálisis constante y de estas reflexiones nacerán los planes de acción, responsables con objetivos, propósitos e indicadores de éxitos definidos en conjunto. Sólo siendo ágiles, tendremos la capacidad de cambiar rápidamente.

Los lideres de hoy deben entender las tres dimensiones ágiles de la realidad de la dinámica de los equipos; la subjetiva, que es el aspecto personal, donde el yo predomina y afloran los sentimientos; la intersubjetiva, donde aparece la experiencia de equipo y se fomenta la confianza, el diálogo y los vínculos; y la objetiva, que se vincula con los resultados y productos concretos, idealmente a corto plazo.

Junto con estos autoanálisis, se deben fomentar programas formales de empoderamiento de los colaboradores, cuyo objetivo sea desarrollar su potencial, sacar lo mejor de cada uno, fortaleciendo el foco en la gestión y conexión de la experiencia de los clientes como elementos diferenciadores.

En este entorno FANI, los clientes piden todo de manera inmediata, y la única manera para que no domine el miedo y la ansiedad, es conocer nuestras fortalezas desde la experiencia del colaborador, no hay nadie mejor que los colaboradores para promover el propósito, visión y valores de las organizaciones. Los axiomas que hasta hoy se habían utilizado para salvar a las empresas, están quedando obsoletos, porque la rapidez de cambio del entorno no da tiempo para implementarlos. Es por esto, que el mayor activo son las personas, la colaboración y la nueva manera de liderar.

Muchas de las situaciones que estamos viviendo, y que sin duda serán habituales, están siendo difíciles de asimilar y entender. Intentamos aplicar los conocimientos adquiridos y las prácticas conocidas, sin embargo, vivirlo en carne propia nos ha demostrado que la teoría muchas veces es muy lejana a la realidad. Por lo que implementar retrospectivas constantemente y lograr desaprender para aprender pasan a ser fundamentales en el logro de los objetivos.

Este nuevo escenario nos da la posibilidad de desarrollar líderes conscientes, resilientes, flexibles y empáticos, como también entender nuestra vulnerabilidad y ser más humanos.

En fin, creo que la vida, nos entrega una vivencia, sea esta en el presente, en el pasado o en el futuro. Hoy de una manera, mañana de otra y después quien sabe, lo único cierto es que tenemos un gran desafío por delante.