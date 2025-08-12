Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Industria
Industria

La belga Carmeuse apuesta por el 100% de Cementos Bío Bío y evalúa retirar la empresa de la bolsa

BTG Pactual Chile, administrador de la oferta, ya publicó el aviso de inicio de la OPA, que arranca hoy, 13 de agosto.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 13 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

CEMENTOS Cementos Bío Bío Laura Guzmán CMF BTG Pactual
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Walmart Chile gana “en todas sus partes” disputa con Unimarc que denunció competencia desleal en campaña “Total + bajo”
2
Economía y Política

El SII sube la vara y fortalece el control de ventas realizadas a través de plataformas extranjeras
3
Mercados

Reforma previsional: más de 150 mil trabajadores al mes se convertirían en beneficiarios del seguro de lagunas
4
Economía y Política

Sebastián Edwards aplaude la gestión del viceministro José Luis Daza en Argentina: “Gracias a Dios ya no va a haber más (crisis), gracias a que está a cargo”
5
Mercados

Principales bancos privados del país anotan aumento de hasta dos dígitos en sus utilidades a julio
6
Economía y Política

Kast en seminario de Moneda Patria Investments: “Es muy difícil crecer al 4%, pero se puede hacer. Ya hemos visto la fórmula”
7
Empresas

Falabella cierra primer semestre con utilidades por US$ 596 millones, más de lo que ganó en todo el año anterior
8
Mercados

Exintegrante de la mesa técnica de pensiones advierte que el SIS “está en una encrucijada crítica”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete