Bolsa chilena cierra a la baja tras sesgo restrictivo del Banco Central y los recientes comentarios del presidente de la Fed

La caída del IPSA estuvo en línea con una debilidad generalizada en América Latina. Por su parte, Wall Street cerró al alza y la curva de rendimientos del Tesoro se empinó, con bajas en las tasas cortas y alzas en las de más largo plazo.

La Bolsa de Santiago cayó este miércoles, día en que los inversionistas reaccionaron a la postura más restrictiva del Banco Central de Chile, y más tarde a la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

El MSCI IPSA bajó 0,8% hasta 10.677,94 puntos al cierre de la sesión, principalmente debido a la caída de las acciones de SQM-B (-3,5%), y con una influencia no menor por parte de Latam (-2%) y Santander (-1,5%).

Las tasas swap nominales vieron alzas de hasta 10 puntos base (pb) y los bonos en UF se revalorizaron positivamente, después de que el Central no sorprendió al mantener su tipo oficial, pero advirtió sobre los mayores riesgos inflacionarios. Los operadores esperan que suba las tasas en enero de 2027.

Primeros resultados

Colbún (2%) nadó a contracorriente del IPSA y logró el segundo mayor avance dentro del índice, tras informar sus resultados del tercer trimestre. Las utilidades netas de la generadora crecieron 120,5% interanual a US$ 72 millones, cifra que estuvo levemente sobre el consenso de los analistas.

Engie (1,1%), la acción con mejor desempeño del IPSA en el curso del año, también anotó un retorno positivo tras presentar sus resultados. Andina-B (-1,5%), que igualmente publicó sus números, no pudo ir contra la volatilidad del mercado. Así es como avanza la temporada de resultados en Chile, que seguirá más tarde hoy con Enel Chile, y este jueves con Enel Américas y Parque Arauco.

La bolsa local venía de revertir este martes su caída del inicio de semana, pues la subasta de cierre vio una fuerte compra de acciones que habían sufrido castigos considerados excesivos, tras el impacto que tuvieron las elecciones brasileñas. El avance de 6,2% en las acciones de SQM fue un motor importante en la recuperación del índice.

Bolsas internacionales

Latinoamérica en general operó en rojo este miércoles. El Bovespa (-2,7%) de Sao Paulo cayó a nuevos mínimos desde agosto y fue seguido de lejos por el mexicano IPC (-0,8%) y el Peru Select (-0,2%) en el resto de la región.

Al cierre de Wall Street, tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés), el S&P 500 y el Nasdaq subieron 0,3%, mientras que el Dow Jones ganó 0,2%. La curva de rendimientos del Tesoro se empinó: la tasa a dos años caía 3,1 pb y el rendimiento a 30 años saltaba 3,2 pb. La tasa a 10 años retomó la marca de 5%.

"Creemos que ocho reuniones al año es el número adecuado para el FOMC", sostuvo Warsh en su conferencia, lo que presionó hacia abajo a las tasas cortas, pues fue percibido como dovish (flexible) por el mercado. De todas formas, los traders siguen esperando un endurecimiento en la reunión de diciembre, una vez celebradas las elecciones de mitad de mandato el 3 de noviembre.

En tanto, las tasas largas se fueron para arriba una vez que Warsh destacó los factores en línea con un mayor dinamismo futuro. "El crecimiento económico se ha fortalecido”, dijo el banquero central. "En lo que respecta al empleo, uno de los dos objetivos del mandato de la Fed, las condiciones son bastante positivas", afirmó.

Alphabet y Microsoft publicarán sus resultados ahora, ya que la bolsa estadounidense está cerrada, y podrían traer referencias clave para la narrativa sobre la IA, junto con las expectativas de crecimiento derivadas de este fenómeno.

Previamente este miércoles, las bolsas de Europa cerraron con ganancias marginales, mientras que en Asia destacó sobre todo el coreano Kospi (6,6%), tras los buenos resultados de SK Hynix (10,9%), y este buen ánimo en torno a los semiconductores y la IA se contagió hacia el japonés Nikkei (1,1%).