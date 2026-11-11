AFP chilenas reducen pérdidas por swaps de tasas tras repunte de bonos de EEUU
La mejora da un respiro a las empresas después de una reacción política negativa por las grandes posiciones que acumularon en derivados de tasas de interés estadounidenses durante los dos últimos años y con las que, en la práctica, apostaban por una caída de los rendimientos.
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Los fondos de pensiones chilenos redujeron en octubre sus pérdidas a valor de mercado en swaps de tasas de interés extranjeras, luego de que el repunte de los bonos del Tesoro de Estados Unidos diera un respiro a un sistema sometido a una fuerte presión política para reducir riesgos y aumentar los pagos.
Las AFP, como se conoce a estos fondos, registraban a finales del mes pasado pérdidas a valor de mercado por US$ 2.900 millones en swaps de tasas de interés extranjeras con bancos internacionales, según cifras publicadas el martes por el regulador de pensiones. El monto bajó desde los US$ 7.700 millones registrados a finales de septiembre.
La mejora da un respiro a las AFP después de una reacción política negativa por las grandes posiciones que acumularon en derivados de tasas de interés estadounidenses durante los dos últimos años y con las que, en la práctica, apostaban por una caída de los rendimientos. La estrategia dio resultados en un inicio, pero las ganancias se revirtieron con fuerza este año, cuando una liquidación mundial de bonos impulsó los rendimientos estadounidenses.
En octubre, sin embargo, los bonos del Tesoro de EEUU se recuperaron y el rendimiento a 10 años cayó más de 30 puntos básicos desde un máximo de alrededor del 5,3%, su mayor descenso mensual desde 2023. Los rendimientos repuntaron ligeramente en lo que va de noviembre, un movimiento que podría reavivar la presión sobre las AFP.
El gobierno chileno ya informó que las pérdidas por valoración a precio de mercado en swaps de tasas de interés se redujeron a unos US$ 7.000 millones al 20 de octubre, frente a los US$ 10.100 millones registrados a finales de septiembre. Esas cifras incluían posiciones mantenidas en bancos nacionales e internacionales, mientras que las cifras publicadas el martes se refieren únicamente a estos últimos.
Aún no está claro en qué medida la mejora respondió a la evolución favorable de las tasas de interés y cuánto se debió a que las AFP continuaron deshaciendo sus posiciones en derivados. El plazo para que las AFP ajustaran sus exposiciones a derivados a los nuevos límites regulatorios venció a principios de noviembre.
El cambio de tendencia se reflejó en la rentabilidad de los fondos de pensiones. Los fondos D y E, más conservadores y los más afectados por el alza de las tasas de interés a largo plazo, repuntaron en octubre un 1,8% y un 3,2%, respectivamente. La recuperación llegó tras un septiembre especialmente difícil, en el que el fondo E perdió un 4,92% -su peor rendimiento mensual desde octubre de 2024-, mientras que el fondo D también registró fuertes pérdidas.
La recuperación del mercado no puso fin al escrutinio sobre las operaciones. El regulador de pensiones de Chile investiga las pérdidas e inició procedimientos contra las siete AFP por posibles incumplimientos de sus obligaciones fiduciarias en la gestión de las posiciones en derivados. Los legisladores también cuestionaron si los riesgos se controlaron y supervisaron adecuadamente a medida que las operaciones aumentaban.
Y, pese al repunte de octubre, las pérdidas restantes por valoración a precio de mercado siguen siendo sustanciales, lo que deja a los fondos expuestos a nuevas fluctuaciones de las tasas de interés a largo plazo.
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