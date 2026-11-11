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AFP chilenas reducen pérdidas por swaps de tasas tras repunte de bonos de EEUU

La mejora da un respiro a las empresas después de una reacción política negativa por las grandes posiciones que acumularon en derivados de tasas de interés estadounidenses durante los dos últimos años y con las que, en la práctica, apostaban por una caída de los rendimientos.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 21:40 hrs.

AFP Pensiones Bonos inflación Estados Unidos Chile
Foto: Bloomberg

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