Las administradoras están contratando más vendedores ante el próximo inicio de los fondos generacionales y la licitación del stock.

Las AFP están reforzando sus áreas comerciales, a medida que se aproxima la licitación de cartera de afiliados.

De acuerdo con datos de los estados financieros a septiembre, las siete administradoras contabilizaron 3.097 vendedores, 246 más que en igual mes de 2025, lo que implicó un aumento de 8,6%.

El avance contrasta con la evolución del personal total de la industria, que disminuyó 0,9% en el mismo período, desde 7.347 hasta 7.284 trabajadores.

De este modo, los vendedores pasaron de representar el 38,8% de la dotación de las administradoras al 42,5%, un incremento de 3,7 puntos porcentuales. Así, más de cuatro de cada 10 trabajadores de las AFP forman parte de sus fuerzas de venta.

El movimiento ocurre mientras la industria se prepara para la entrada en vigor de los fondos generacionales y la primera licitación del stock de afiliados.

El detalle por AFP

ProVida explicó la mayor parte del incremento. La administradora sumó 149 vendedores en 12 meses, alcanzando 570 personas. Por sí sola, representó cerca del 61% del aumento registrado por la industria.

Cuprum incorporó 65 vendedores, con lo que acumuló 724, la mayor fuerza comercial del sistema. Por su lado, Modelo aumentó su equipo en 35 personas, hasta 159; PlanVital sumó 32 y llegó a 416; y Habitat agregó 10, totalizando 558.

Capital fue la única administradora que redujo su número de vendedores en la comparación anual: disminuyó en 45 personas, hasta 659. Sin embargo, la cifra mostró una recuperación frente a junio, cuando contaba con 574, lo que significó 85 incorporaciones durante el tercer trimestre. AFP Uno, en tanto, mantuvo una dotación de 11 vendedores.

La comparación con junio también reflejó una aceleración. En tres meses, la fuerza de venta de la industria aumentó desde 2.871 hasta 3.097 personas, es decir, un aumento de 7,9%.

Avisos de contratación

Sin embargo, el fortalecimiento de los equipos comerciales de las administradoras siguió en curso.

De acuerdo con datos al 26 de noviembre, varias AFP mantienen procesos de contratación abiertos para este tipo de trabajadores.

Cuprum recibe postulaciones para consultores financieros en todo Chile, mientras que Habitat busca agentes previsionales encargados de captar, asesorar y fidelizar clientes.

“Si te consideras una persona apasionada, que le gusta orientar y asesorar a las personas para que tomen la mejor decisión, y disfrutas de desafiarte constantemente, es tu oportunidad de formar parte de nuestra área comercial como agente previsional quien será el responsable de captar, asesorar y fidelizar clientes con el objetivo de ampliar cartera comercial”, señaló el aviso de Habitat en su sitio web.

Por su lado, Modelo abrió una vacante en Antofagasta para concretar traspasos de afiliados desde puntos de captación. PlanVital, en tanto, busca ejecutivos que conviertan el interés de potenciales clientes en nuevas afiliaciones, y ProVida mantiene una convocatoria para asesorar a clientes y contribuir a sus objetivos comerciales.

El nuevo escenario

Este fortalecimiento de los equipos comerciales de las AFP se da a poco de que inicie la vigencia de los fondos generacionales, en abril de 2027.

En tanto, cuatro meses después vencerá el plazo para efectuar el llamado a licitación del 10% del stock de afiliados.