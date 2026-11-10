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Wall Street cierra en rojo presionado por la trama de Nvidia y datos de inflación que hicieron despegar las tasas de interés

En cuanto a la bolsa chilena, si bien resintió el fuerte salto de los rendimientos estadounidenses, no pasó desapercibido el hecho de que el petróleo Brent bajaba 1,5% hasta US$ 91,2 por barril, su menor nivel desde fines de agosto.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 18:09 hrs.

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Wall Street cierra en rojo presionado por la trama de Nvidia y datos de inflación que hicieron despegar las tasas de interés

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