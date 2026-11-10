Wall Street cierra en rojo presionado por la trama de Nvidia y datos de inflación que hicieron despegar las tasas de interés

En cuanto a la bolsa chilena, si bien resintió el fuerte salto de los rendimientos estadounidenses, no pasó desapercibido el hecho de que el petróleo Brent bajaba 1,5% hasta US$ 91,2 por barril, su menor nivel desde fines de agosto.

La última sorpresa inflacionaria de Estados Unidos allanó al camino para que la Reserva Federal (Fed) despida el año con un nuevo endurecimiento monetario, por lo que comprimió el desempeño de la bolsa chilena y arrastró a Wall Street a números rojos.

Los avances tempranos del MSCI IPSA se volvieron marginales al cierre de este martes, con lo que el indicador se ubicó en 10.597,22 puntos, mientras acciones como Cencosud (2,7%) y Latam (1,7%) presionaron al alza, pero SQM-B (-2,4%) lo hizo en sentido contrario.

La temporada de resultados ha seguido avanzando, y SMU (-1,5%) perdió terreno en la bolsa, tras reportar pérdidas de más de $ 5.600 millones en julio-septiembre. Si bien las estimaciones de consenso habían apuntado a pérdidas trimestrales, el resultado fue más negativo que cualquiera de los cinco compilados por DF.

Falabella (-0,1%) publicó sus números tras el cierre del mercado. El gigante del retail superó las expectativas a partir de la primera línea de resultados, que se tradujo en utilidades de $ 190.309 millones, versus el promedio de $ 174.800 millones en la estimación de consenso.

Sorpresa del IPC

Al cierre de Wall Street, el Nasdaq cayó 0,7%, el S&P 500 retrocedió 0,4% y el Dow Jones bajó 0,3%. Las acciones de Nvidia (-5,5%) siguieron presionando negativamente a la bolsa, mientras los inversionistas intentan asimilar las posibles consecuencias de la trama de presunto espionaje chino que sacude al productor de chips.

La renta fija estadounidense estuvo al rojo vivo: el rendimiento del Tesoro a dos años -sensible a las expectativas de política monetaria- se disparaba 17,2 puntos base (pb), y la tasa en el tramo clave de 10 años plazo saltaba 10,3 pb.

Esto, tras conocerse que la serie general del IPC norteamericano subió 0,4% mensual, y la que excluye elementos volátiles aumentó 0,3%, ambas una décima sobre lo esperado. No hubo lecturas interanuales, debido al cierre de gobierno federal que afectó la recolección de datos en octubre de 2025.

Los índices bursátiles del resto de Latinoamérica se fueron para abajo, especialmente el colombiano Colcap (-1,9%). Los datos también afectaron el apetito por riesgo en Europa, donde el continental Euro Stoxx 50 moderó sus alzas a 0,6%, y el selectivo de Londres cruzó a negativo.

Los mercados monetarios no solo pasaron a dar por hecho que la Fed anuncie una subida de tasas de 25 pb en su próxima reunión, la de diciembre, sino que además consideran un poco más de 10% de probabilidad de que se decida ajustar 50 pb en esa misma instancia.

Si bien el IPC exacerbó las alzas, las tasas cortas de EEUU subían desde temprano, potenciadas por recientes comentarios de Christopher Waller, en una conferencia en Londres. El gobernador de la Fed dijo este martes que se inclinaría por votar en diciembre un alza de tasas de 50 pb en caso de que el IPC de octubre resulte ser "similar a las dos lecturas anteriores", con el IPC subyacente "subiendo cerca de 0,3% o más".

La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, confirmó estas expectativas. "Sigue siendo claro para mí que, dado el panorama actual, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) necesita implementar por lo menos dos alzas de tasas de 25 pb", dijo este martes en declaraciones preparadas para una conferencia en Houston, Texas.

Petróleo en baja

Mientras, el crudo Brent bajaba 0,8% hasta US$ 91,9 por barril, su menor nivel desde fines de agosto, mientras siguen las expectativas de que el conflicto entre EEUU e Irán se resuelva diplomáticamente. El crudo partió la semana en baja, después de que Donald Trump minimizara la idea de retomar la guerra a gran escala contra el régimen persa.

"Estamos viendo un impulso positivo hacia el fin de este conflicto y nos aseguraremos de que los intereses de EEUU estén protegidos en todo momento. Al concluir esta intervención militar, el pueblo estadounidense y el mundo estarán mucho más a salvo y seguros", publicó Trump en su red Truth Social en la tarde de este lunes.

El mandatario dijo haber tenido una "excelente conversación" con el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, en la que se discutió ampliamente sobre el tema iraní.