Dólar cierra con un salto de $ 13 tras datos de inflación que cimentaron la expectativa de una próxima subida de tasas en EEUU

El rendimiento del Tesoro a dos años subía 17 puntos, mientras los operadores no solo descuentan un nuevo ajuste monetario en diciembre, sino que también consideran una leve probabilidad de que este sea mayor.

El dólar subió con fuerza este martes en Chile, los últimos datos de inflación de Estados Unidos están reforzando las apuestas a una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal (Fed), aun cuando los precios del petróleo han seguido a la baja.

Al cierre de la sesión, el dólar-peso marcó un alza de $ 13,4 hasta los $ 984,6 en las pantallas de Bloomberg. Con ello, el peso chileno fue la divisa emergente más debilitada, seguido por el real brasileño y el forínt húngaro. La Bolsa Electrónica de Chile procesó más de US$ 2.400 millones en compraventas de dólares.

"El tema de las tasas de interés fue el que más afectó. Ahora, esta alza del dólar, si bien puede parecer potente, viene después de que tuvimos caídas también pronunciadas en los últimos días. Los movimientos han sido bastante violentos y voluminosos, pero sigue entre los $ 964-965 y los $ 995-997, que es su rango lateral en los máximos del año", dijo a DF el gerente de Trading en Fynsa, Gustavo Gallardo.

Trabajo para la Fed

El rendimiento del Tesoro a dos años, sensible a las expectativas sobre la política de la Fed, se disparaba 17,4 puntos base (pb) hasta 4,74%, mientras que en el tramo clave de 10 años plazo saltaba 11,2 pb a 4,99%. En esa misma línea, el dollar index avanzaba 0,6%, y el cobre transado en Londres retrocedía 1,3%.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, el IPC general subió 0,4% mensual en octubre, y la serie que excluye elementos volátiles aumentó 0,3%. Ambas estuvieron una décima sobre lo esperado. No hubo lecturas interanuales, debido al cierre de gobierno federal que afectó la recolección de datos en octubre de 2025.

Las tasas cortas de EEUU subieron desde temprano, aunque con menos intensidad, por recientes comentarios de Christopher Waller, en una conferencia en Londres. El gobernador de la Fed dijo este martes que se inclinaría por votar en diciembre un alza de tasas de 50 pb en caso de que el IPC de octubre resulte ser "similar a las dos lecturas anteriores", con el IPC subyacente "subiendo cerca de 0,3% o más".

De hecho, los operadores de futuros y swaps no solo comenzaron a dar por hecho que la Fed anunciará una subida de tasas de 25 pb en su próxima reunión, la de diciembre, sino que además consideran un poco más de 10% de probabilidad de que se decida ajustar 50 pb en esa misma instancia, en línea con las declaraciones de Waller.

La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, confirmó estas expectativas. "Sigue siendo claro para mí que, dado el panorama actual, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) necesita implementar por lo menos dos alzas de tasas de 25 pb", dijo este martes en declaraciones preparadas para una conferencia en Houston, Texas.

Los comentarios que se alinean con lo que el mercado espera ver de aquí al cierre del primer trimestre de 2027, más allá de que se decida o no implementar una subida de 50 pb en diciembre.

Negociando paz

Así es como el dólar se fortaleció, aun cuando los precios de la energía profundizaron su reciente declive. El petróleo Brent caía 1,3% hasta los US$ 91,4 por barril, su menor nivel desde fines de agosto, mientras siguen las expectativas de que el conflicto entre EEUU e Irán se resuelva diplomáticamente.

El crudo partió la semana en baja, después de que Donald Trump minimizara la idea de retomar la guerra a gran escala contra el régimen persa. El mandatario afirmó este lunes en su red Truth Social que "estamos viendo un impulso positivo hacia el fin de este conflicto", y que "al concluir esta intervención militar, el pueblo estadounidense y el mundo estarán mucho más a salvo y seguros".

Trump dijo haber tenido una "excelente conversación" con el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, en la que se discutió ampliamente sobre el tema iraní.

"Las esperanzas de una distensión en el Medio Oriente están haciendo bajar los costos de la energía, y los precios minoristas de la gasolina se encuentran ahora por debajo de los US$ 4 el galón por primera vez desde mediados de julio. Si esto continúa, debería suponer un lastre significativo para la inflación general de noviembre", publicó el economista jefe internacional de ING, James Knightley.

"La complicación radica en el momento: el IPC de noviembre no se publicará hasta después de la reunión del FOMC de diciembre. Es posible que la Fed tenga un adelanto de esos datos, lo que le daría la confianza necesaria para subir las tasas solo en 25 pb. No pronosticamos más aumentos en 2027, ya que los sectores sensibles a las tasas se enfriarán aún más; los costos de vivienda y los precios más bajos de la energía, junto con un débil crecimiento salarial, amortiguarán las presiones de precios en la economía", completó.