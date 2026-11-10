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Dólar cierra con un salto de $ 13 tras datos de inflación que cimentaron la expectativa de una próxima subida de tasas en EEUU

El rendimiento del Tesoro a dos años subía 17 puntos, mientras los operadores no solo descuentan un nuevo ajuste monetario en diciembre, sino que también consideran una leve probabilidad de que este sea mayor.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 16:07 hrs.

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Dólar cierra con un salto de $ 13 tras datos de inflación que cimentaron la expectativa de una próxima subida de tasas en EEUU

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