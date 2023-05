Crisis en Trabajo: ministra Jara asegura que había "hostigamiento" en Subsecretaría de Previsión Social

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La prensa esperaba a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, en una pauta que había sido citada para las 09:00 horas para participar del lanzamiento de Política de Relaciones Laborales del Ministerio Público que se llevaría a cabo en la OIT. Pero casi media hora después de la hora convocada -a las 09:27 horas- y cuando la actividad ya llevaba varios minutos, el equipo de la ministra avisó que la titular de la cartera no asistiría.

Dos horas más tarde Jara apareció en escena, esta vez en el matinal de Mega, Mucho Gusto, donde en una entrevista celebró los avances tras la aprobación del salario mínimo ayer en el Congreso. No obstante, la salida del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín se tomó la última parte de la participación de la ministra en el espacio.

"Teníamos antecedentes que había problemas de convivencia interna dentro del recinto de la Subsecretaría en los cuales había mucho reclamos contra el propio subsecretario", manifestó.

En ese contexto, consultada por qué tipo de conducta fue acusado la exautoridad, aseguró que se trataba de "acoso, de hostigamiento".

Christian Larraín: “Me preocupa que estemos en una cultura de la cancelación, donde se desecha a las autoridades sin investigación previa”

Con la finalidad de aclarar si era acoso sexual o laboral, respondió: "De ambas" y manifestó que "esto va a ser objeto del sumario, el que (lo) va a tener que determinar".

Jara aseguró que "al subsecretario se le pide la salida porque hay gente que lo estaba pasando muy mal dentro de la Subsecretaría".

La ministra del Trabajo recalcó: "Aquí hay una parte que no se ha visto, aquí las víctimas son las que estuvieron sometidas a estas conductas y son las que precisamente hicieron llegar estos antecedentes".

Jara explicó que no podía dar detalles sobre las denunciantes "y no porque no quiera". No obstante, tras ser consultada si se trataba de dos mujeres, lo confirmó.

Marcel y salida de Larraín: "Fue clave en la arquitectura del proyecto" previsional e "hizo un gran trabajo"

Procedimiento

Otro tema que ha generado cuestionamientos es que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social no haya instruido un sumario en cuanto estuvieron los antecedentes sobre la mesa, lo que habría sido el pasado jueves.

"Si uno inicia un sumario en esas circunstancias se hace con el objetivo de esclarecer los hechos y todo lo demás. Hoy lo que se va a hacer es ese sumario. Estamos en una situación en la que se hizo una combinación de ambos factores, porque si bien se le pidió la renuncia por su responsabilidad política, él alegó que quería poner su antecedente, su contrapunto respecto de la situación y va a poder hacerlo", dijo Jara.

Al margen de la polémica, esta mañana en Radio Concierto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respaldó el trabajo que hizo Larraín en el contexto de la reforma. "Larraín fue clave en la arquitectura del proyecto que presentó el Gobierno e hizo un gran trabajo, liderando un equipo técnico, trabajando con los técnicos del Ministerio de Hacienda. Y ese fue su gran aporte", manifestó el jefe de la billetera fiscal.

Jara ha apuntado tanto ayer como hoy a que no se pueden atribuir las reformas a una sola persona, sino que a un equipo. Respecto a la visión de Marcel, respondió: "En eso no hay diferencias, el punto es que los trabajos son de equipos" y comentó que son cerca de 50 personas quienes trabajan en la reforma previsional.

"Fue la decisión correcta"

En las palabras de la ministra se refleja la decepción y molestia por los descargos que ha hecho Larraín.

"Lamento que este tema se viera expuesto de esta manera. Incluso en los peores escenarios, nunca me hubiera imaginado que una ex autoridad saliera de esa manera", dijo Jara.

En ese contexto, manifestó que "todo lo que ha dicho después hace confirmarme que fue una buena decisión haber pedido su salida. Fue la decisión correcta".

Consultada sobre si la salida no guarda relación con desavenencias entre ambos, señaló: "No, pero sí es cierto que teníamos miradas distintas respecto a algunos temas y no lo dramatizo porque esto es así. Pero además, bien pocas".

Con todo, aseguró que "si fuera por eso (la decisión de pedirle la renuncia), se le dice. Para qué se va a inventar otra cosa, es una lesera, no tiene sentido".