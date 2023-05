Christian Larraín: “Me preocupa que estemos en una cultura de la cancelación, donde se desecha a las autoridades sin investigación previa”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El rostro de la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, no disimulaba su incomodidad. Tras una breve celebración por la aprobación del salario mínimo, se refirió a uno de los temas más complejos de su gestión: la renuncia forzada del exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, quien dejó sorpresivamente el cargo el viernes 26 de mayo.

“Para nosotros es muy importante que se mantenga un estándar de convivencia laboral de las y los trabajadores y que sea debidamente resguardada. En ese contexto, creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todos positivas, por lo que se determinó pedirle la renuncia al exsubsecretario (Larraín), dijo Jara este lunes en un punto de prensa en el Congreso.

”Yo lo único que puedo garantizar es que jamás he emitido comentario alguno de ninguna naturaleza, ni sexual ni racismo o lo que sea dirigido hacia una persona en particular, ni hombre ni mujer”, aseguró.

De esta manera, y después de tres días de silencio, el Gobierno reconocía lo que desde el viernes comenzó a crecer como bola de nieve en la antesala de la cuenta pública del Presidente Boric.

El escueto comunicado de La Moneda del viernes –en el que no se agradeció el paso de Larraín por el Gobierno, como usualmente ocurre cuando renuncia una autoridad- levantó las primeras dudas sobre la salida de Larraín.

Esa noche, la versión que circulaba era que las diferencias entre Jara y Larraín por las cuentas nocionales habían detonado la renuncia del subsecretario, luego que este último señaló el 3 de mayo en un seminario de PwC, que este tipo de registros “no gozan de una mayoría parlamentaria”.

Pero con el paso de las horas -y sobre todo el fin de semana-, una nueva versión sobre la salida de Larraín fue creciendo: habría sido despedido tras una denuncia por uso de lenguaje de connotación sexual en un lugar público en su contra por parte de una funcionaria de Previsión Social.

Larraín dispara

Este lunes, las preguntas de la prensa a los equipos de comunicaciones de Trabajo sobre la salida de Larraín se multiplicaban. Hasta que la bomba explotó. Y las acusaciones cruzadas también.

A eso de las 18:00 horas Larraín rompió el silencio entregó su versión de los hechos, asegurando que desconocía quién hizo la denuncia y descartando que existieran problemas de clima laboral durante su administración.

“No puedo saber por qué me pidieron la renuncia porque no estoy en la mente del Gobierno. Lo que sí me preocupa es que no estemos en Chile en presencia de una cultura de la cancelación donde simplemente se desecha a las autoridades sin investigación previa. Eso lo encontraría extremadamente preocupante. Quiero creer que no estamos frente a eso”, manifestó a Radio Biobío.

Esto, luego de que contó que fue la propia ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien lo llamó a su oficina el viernes por la tarde para pedirle la renuncia. En ese encuentro, detalló, la ministra le informó que debía dejar el cargo porque “existe una denuncia por uso de lenguaje de connotación sexual en público”.

Frente a eso Larraín manifestó: “Yo lo único que puedo garantizar es que jamás he emitido comentario alguno de ninguna naturaleza, ni sexual ni racismo o lo que sea dirigido hacia una persona en particular, ni hombre ni mujer”.

Como una situación “tan injustamente desacreditadora para mi persona”, resumió Larraín la situación por la que atraviesa.

Los hechos

En el marco de sus declaraciones, relató algunos hechos que dan luces de una tensa relación entre él y la ministra Jara.

Contó que desde febrero se dio cuenta de que la reforma previsional tal como estaba diseñada no tendría el apoyo necesario para se aprobada y buscó caminos alternativos, llegando a un modelo, según detalló, que permitiría subir las pensiones como lo proponía el proyecto del Gobierno, pero usando otros mecanismos.

Además, no solo se preocupó del diseño, sino que lo sociabilizó con parlamentarios “de todo el espectro político, desde Republicanos hasta el Frente Amplio”, dijo.

Pero los problemas entre ambas autoridades se habrían desencadenado meses después. Larraín recordó que el 3 de mayo, en un seminario de PwC, dijo “una obviedad, que las cuentas nocionales no tienen mayoría parlamentaria, ni siquiera en la DC ni en el Partido de la Gente y mucho menos en la derecha y que como Gobierno si queríamos llevarla adelante, estábamos obligados a buscar alternativas”.

Aseguró que “después de esto la relación con la ministra se tensó, (había) muy poca comunicación”.

Según Larraín, el 9 de mayo -dos días después de la elección de consejeros constitucionales-, “me encuentro con la ministra en la cafetería del Congreso. Ella me reprende por haber hecho esas declaraciones, que no corresponde a un subsecretario, que me tenía que quedar callado”.

Larraín aseguró que en la Subsecretaría se contaba con un buen ambiente laboral y que así lo reflejaban las encuestas de clima. “Yo trabajé un poco menos de un año y medio con la puerta abierta, así de transparente es la relación que yo tengo con los funcionarios”, aseguró.

Consultado sobre eventuales últimas renuncias de mujeres al interior de la entidad, Larraín confirmó que se trató de la fiscal y de la DAF, pero negó que se fueran por razones de clima laboral. Así, dio a conocer que la primera se fue a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la segunda al Instituto de Previsión Social (IPS), esbozando razones de que tenían ganas de hacer un cambio con sus carreras laborales. “Se despidieron de mí cariñosamente (...) con un abrazo”, aseguró.

La visión de la ministra

Por su parte, la ministra Jara, señaló que “ha habido varias teorías conspirativas dando vueltas, pero lo cierto es que los cargos siempre a disposición del Presidente de la República”.

Asimismo, cuestionó la actitud de Larraín. “Lamento mucho que quien haya ejercido un cargo de responsabilidad pública salga generando conflictos que no son efectivos por más que uno pueda tener diferencias respecto de los temas más políticos”, manifestó.

Jara confirmó que se enteró de la denuncia el jueves 26 de mayo, el viernes se reunió con Larraín y este lunes instruyó una investigación al interior del Ministerio. “Todo es materia de una investigación administrativa que se están llevando adelante. Son razones bien particulares las que nos llevan a la convicción de que hay que llevar adelante una investigación administrativa o sumario, entre otras, que como lo ha manifestado el propio exsubsecretario, él quiere hacer valer su legítimo derecho a defensa”, sostuvo Jara.