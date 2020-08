El arte de George W. Bush

Coffee break

Desde hace años el ex mandatario estadounidense viene sorprendiendo con su talento como artista y esta semana anunció que el 02 de marzo de 2021 lanzará un nuevo libro, que reunirá retratos de inmigrantes. “Out Of Many, One: Portraits of America’s Immigrants” incluye 43 pinturas y también algunos ensayos biográficos escritos por Bush. “Mi esperanza es que este libro ayude a enfocar nuestra atención en los impactos positivos que los inmigrantes están teniendo en nuestro país”, apuntó el ex presidente republicano, contradiciendo de manera implícita las políticas que ha aplicado Donald Trump. Además señaló que donará parte de las ganancias del libro a organizaciones que ayudan a inmigrantes.