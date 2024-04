¿Sube o baja? El bitcoin en la semana post halving

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Ha pasado una semana desde el esperado cuarto halving del bitcoin, evento en que se reduce la recompensa de la moneda digital a la mitad, perpetuando su escasez en el mercado.

El bitcoin es la primera y más importante criptomoneda del mundo, lo que no le quita una característica esencial que comparten todas las monedas digitales: la volatilidad. En los últimos años el activo ha pasado por altos de hasta US$ 74.000 como en marzo de este año y mínimos por debajo de los US$ 15.000 como en noviembre de 2022.

En las últimas semanas el mundo cripto se ha volcado hacia el halving que tuvo lugar en la noche del viernes 19 de abril. A pesar de que su precio subió un 6% en una primera instancia, su efecto real no es inmediato.

“Si revisamos los comportamientos de los anteriores, el máximo se alcanza entre 12 y 18 meses después del evento. Este patrón no necesariamente se repite esta vez pero si es así deberíamos esperar un nuevo máximo a mediados de 2025”, explicó el COO de Arch.Finance, Nicolás Jaramillo.

Por otra parte, desde CryptoMKT observan dos opciones: que el evento impulse el precio a largo plazo, que podría suceder tras un periodo de alta volatilidad. O que el posicionamiento de la moneda, como alternativa ante la inestabilidad geopolítica, también suba el precio de la criptomoneda. “No debemos olvidar que, en los halving anteriores, el bitcoin ha experimentado aumentos notables de precio en los seis meses posteriores”, señaló la CEO de la exchange, María Fernanda Juppet.

Sin embargo, el escenario esta vez es distinto a los anteriores. Es primera vez en sus quince años de historia que la criptodivisa alcanzó su máximo histórico un mes antes del halving.

Halving de bitcoin promete impulso de otras criptomonedas

Impacto ETF

La aprobación de los ETF de BTC spot en Estados Unidos en enero de este año impulsó el precio de la criptodivisa hasta su récord histórico, rozando los US$ 74.000. El respaldo institucional con el que cuenta la criptomoneda se espera que marque la diferencia en su precio ante este nuevo halving.

Mientras el evento mencionado genera un impacto en la oferta de bitcoin, los ETF provocan un efecto en la demanda, por lo que se espera que estos dos se potencien, explican desde Arch Finance.

“Los flujos que han captado los ETF de bitcoin han sido espectaculares, llegando a estar en el 1% de los ETF más exitosos de la historia. Es cierto que ese flujo se ha moderado en las últimas semanas pero esperamos que la adopción institucional siga creciendo en los próximos meses”, dijo su COO.El evento llega como un factor reforzante, concluyó el CIO de Hashdex Global, Samir Kerbage –la administradora cripto en la cual invierte el fondo BTG Pactual Hashdex Nasdaq Crypto Index–.

“Este desequilibrio entre el aumento de la demanda y la disminución del crecimiento de la oferta es probable que sea el principal impulsor de la apreciación del precio en el próximo año y medio, a medida que la adopción de bitcoin como un valor emergente digital crece a través de los ETF y menos monedas recién disponibles llegan al mercado”, señaló.

Terminó la cuenta regresiva de este halving, pero ya comenzó la siguiente que se espera para el 2028. “Con esto se asegura que van a haber 21 millones de bitcoins en el año 2140 y ninguno más”, concluyó Jaramillo.