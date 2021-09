Francisco Reyes: “Me quedó claro que mi lugar es el arte”

Cultura

El reconocido actor de teatro, cine y televisión, celebra la vuelta a las tablas presenciales. A partir de la próxima semana estará montando una mini temporada de "Encuentros breves con hombres repulsivos", junto a Marcelo Alonso. Reyes también habla de los nuevos formatos que activó la pandemia, del machismo vigente y de su candidatura constituyente.

El domingo 15 de marzo de 2020, el anuncio de pandemia y confinamiento los encontró en Punta Arenas dando una función. En la obra Encuentros breves con hombres repulsivos, dirigida por el dramaturgo argentino Daniel Veronese, los actores Francisco Reyes y Marcelo Alonso interpretan una adaptación teatral de la novela de David Foster Wallace de 1999. Dos personajes interactúan durante ocho diálogos independientes. El tema central es la masculinidad.

Luego de volar a Santiago, al filo de un encierro que resultó más largo de lo entonces imaginable, comenzó una temporada incierta. En mayo del año pasado los actores realizaron una lectura dramatizada por Zoom, con la presencia virtual de Veronese y Marco Antonio de la Parra como anfitrión. “Esa experiencia fue interesante, pero definitivamente no es la obra que hacemos sobre el escenario”, señala Reyes.

El actor describe los meses de confinamiento como un periodo que requirió un esfuerzo inédito: “Reinventarse, mantener el contacto con el público y explorar diferentes plataformas para poder trabajar”.

La posibilidad de hacer funciones online constituye un nuevo género, aclara, que no reemplaza al teatro: “Creo necesario trabajar específicamente para el formato Internet, pero con un lenguaje propio, no solo traspasando contenido. La experiencia teatral es en la sala”.

La invaluable presencialidad

El tiempo transcurrido para que las artes escénicas retomen la presencialidad pudo ser menor, plantea Reyes. “El esfuerzo por parte del Estado ha sido mezquino. Los teatros han permanecido cerrados cuando todo lo demás ha estado abierto”, sostiene.

“Si nos ponemos positivos, creo que la crisis abrió un nuevo espacio creativo. Nos obligó a buscar otras formas de relacionarnos con el oficio y hemos tenido conversaciones aportadoras. Eso lo rescato. Pero se me viene la imagen de cada uno en sus casas frente a un computador eternamente, y me parece peligroso. La relación cara a cara es importantisíma y no debemos descuidarla. La comunicación no es solo la palabra, todo habla: un gesto, una mirada y eso a veces no es perceptible a través de la pantalla”, señala el actor.

La próxima semana presentarán seis funciones en el Teatro Finis Terrae. “Este momento de volver a la sala es muy potente, y estamos ansiosos. Además, no solo se trata de la vocación artística, es también una cuestión laboral: tenemos que trabajar”, enfatiza Reyes.

Procesos de largo aliento

El texto de Foster Wallace, adaptado luego por Veronese, cumple más de 20 años. Pero, sostiene Reyes, la obra es absolutamente contingente y toca teclas muy contemporáneas.

“La especie humana evoluciona a un ritmo más lento que el planeta. Lees obras de Shakespeare que tienen 400 años y siguen siendo aplicables al presente. Es otro vocabulario, otro escenario, pero el mismo ser humano. Una de las gracias de los artistas es que se sensibilizan frente a ciertas situaciones y las plasman antes de que estallen”.

En el montaje los dos actores intercambian roles que se catalogan como activo y pasivo. “Esa lectura del personaje como femenino o masculino la hace el espectador a partir de sus propias vivencias, y responde a nuestra cultura atávica según la cual le asignamos ciertas conductas a cada género”, afirma el protagonista.

“Son procesos culturales profundos, que toman tiempo. En la obra hay textos hipermachistas y estoy seguro en el fondo muchos hombres se sienten identificados, aunque hoy no sea socialmente correcto. Cuando uno se junta con puros hombres, a veces salen las tallas de antes. Hay que hacer el esfuerzo por modificar la conducta y el pensamiento. También la mujer tiene conductas machistas muy interiorizadas".

Proyectos varios

Con Marcelo Alonso se conocen desde la teleserie Los Pincheira (2004), y aunque han compartido cientos de escenas televisivas y son amigos, es primera vez que se suben juntos al escenario. Reyes recuerda que hace diez años viajaron a Argentina, a reunirse con distintos directores trasandinos con la idea de abrir la frontera y realizar coproducciones. Entonces se juntaron con Daniel Veronese y hablaron sobre trabajar juntos, lo que ahora se hizo realidad.

El actor además acaba de grabar una teleserie que se emitirá en Canal 13 y durante la pandemia incursionó en el radioteatro; participó de dos producciones dirigidas por Néstor Cantillana y recientemente grabó la segunda temporada de los audiocuentos mapuche Witrapurafiyiñ Taiñ Kuifike, donde comparte narraciones con Elisa Loncon y Beatriz Pichi Malen.

Por su parte, y con la ayuda de dos de sus hijos, produjo la versión online de su monólogo Yorick, la historia de Hamlet. “Varias cosas las grabé en el clóset de mi casa. Concluí que el ropero, donde el sonido quedaba protegido por el vestuario, era el lugar perfecto”.

En diciembre del año pasado logró viajar a México a filmar Martínez, ópera prima de la cineasta Lorena Padilla. Y además de los proyectos actorales, a comienzos de este año lanzó su candidatura para ser parte de la convención constituyente.

La apuesta magna

Fue candidato por el Distrito 8 como independiente por la lista del Apruebo. Y aunque obtuvo 11.634 votos, no resultó electo. “Creo que es un proceso fascinante y me habría encantado ser parte. Sabíamos que iba a ser de una dificultad enorme pero se ha logrado avanzar. Soy absolutamente optimista”, apunta.

Respecto de su resultado electoral, reconoce que su campaña fue “bastante sui generis”. Decidió ir en la lista de los partidos políticos de la lista Apruebo pero quiso ser lo más independiente posible: “Quizás confié en que siendo una persona conocida el boca a boca podía funcionar rápido, pero no fue suficiente. Hay gente que ni se enteró que yo era candidato”.

-¿Fue muy frustrante no ser electo? "Sí, lo lamenté mucho. Luego vinieron autorecriminaciones; si pude jugármela más o invertir más recursos propios, porque tampoco quise recibir aportes de los partidos, para ser independiente. Contradicciones de uno. La campaña fue exigente en lo intelectual, físico y emocional, pero fue un desafío muy positivo. En ningún caso me arrepiento".

"Valoro las conversaciones que logré tener con gente de un sector de la sociedad que es muy desconocido para el establishment. Esta convención es una buena radiografía del país. Un tipo de derecha con rótulo de Harvard junto a un representante de pueblos originarios, ese dialogo necesariamente tiene que llegar a ser virtuoso".

-¿Volverías a presentarte a un cargo público? "Me quedó más claro que antes que mi lugar es el arte. Desde ahí puedo apoyar y vincularme. Por ahora no. No digo nunca, pero el nunca se va estrechando cada vez más".