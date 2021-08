Actores del mundo emprendedor proponen sus fórmulas para avanzar hacia una Corfo 2.0

Innovación y Startups

Proponen desde cambiar el modelo de apoyo y enfocarse en scaleups, hasta aumentar el presupuesto y cubrir todas las etapas de crecimiento de una startup.

Los últimos levantamientos de capital y la chilena NotCo encumbrándose como unicornio -empresas valorizadas en más de US$ 1.000 millones- están remeciendo al ecosistema emprendedor local.

Xepelin cerró una ronda por US$ 230 millones, uno de los montos más altos del año tras los US$ 235 de NotCo. Se suman otros levantamientos de capital, como Betterfly con US$ 60 millones, Global66, con US$ 12 millones y Algramo con US$ 8,5 millones, la mayoría provenientes del extranjero.

Con estas cifras y el posicionamiento que están alcanzando las startups de base científico tecnológica a nivel internacional, diversos actores comienzan a preguntarse cuál debería ser el rol de Corfo frente a los nuevos desafíos del ecosistema.

Corfo cuenta con al menos 12 programas de subsidio directo a emprendedores, incluidos los de Start-Up Chile y regiones. Para etapas iniciales aportan hasta $ 15 millones con líneas como Semilla Inicia; para intermedias otorgan de $ 25 millones a $ 50 millones, en líneas como Semilla Expande, Ignite y Crea y Valida, y para expansión, operan con programas como Escalamiento con montos máximos de $ 60 millones; Growth, con $ 75 millones; y Crea y Valida con $ 120 millones.

Además, desde 1997 cuenta con líneas de financiamiento para fondos de inversión de capital de riesgo. A la fecha, ha dispuesto líneas de crédito por US$ 930 millones y actualmente hay 48 fondos de inversión vigentes.

José Manuel Correa, director ejecutivo de Endeavor; Fernanda Vicente, presidenta ejecutiva de Mujeres del Pacífico; y Marcos Rivas, presidente de la Asociación Chilena de Emprendedores (Asech), proponen sus fórmulas para una Corfo 2.0 en materia de emprendimiento; entre ellas, foco en scaleups, fomentar el capital de impacto y aumentar el presupuesto para todas las etapas.

Marcos Rivas presidente de la Asech

"Hay que triplicar el financiamiento por cada emprendedor"

Marcos Rivas es partidario de que Corfo equipare y equilibre las políticas de financiamiento para seguir impulsando a todos los emprendedores en las distintas etapas de crecimiento, aumentando los presupuestos y desburocratizando.

"Se tiene que invertir en emprendimiento e innovación, pero tiene que ir acompañado de una visión de Estado, de dónde se quiere situar al país en los próximos 20 años", afirma.

Señala que la estrategia de Corfo ligada a las aceleradoras e incubadoras ha funcionado, como el programa de Start-Up Chile, y que eso se debe potenciar con más programas y más recursos.

Y en el ámbito de las startups de impacto, afirma que "Corfo invierte en emprendimiento cerca de US$ 40 millones y si queremos generar los próximos Cornershop o NotCo el monto se debe duplicar o triplicar".

También propone una ley de "fondo de fondos", la que transformaría por completo el ecosistema, ya que habría más incentivos, los sectores público y privado invertirían en los fondos, con la opción de que se generan más intrumentos de financiamiento, incluso levantamientos de series A, B y C, dice.

Por otro lado, Rivas señala que los últimos años han sido difíciles para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) con el estallido social y la pandemia, donde Corfo "ha estado ausente".

"Hay que evitar que las PYME sigan recurriendo a la deuda bancaria, por lo que es vital que Corfo recupere su rol de fomento con apoyo a las que estén en etapas iniciales", indica.

Fernanda Vicente, presidenta ejecutiva de Mujeres del Pácifico

"Hay que crear un Scale-Up Chile"

Fernanda Vicente cree que Corfo tiene que evolucionar de la misma forma que lo ha hecho el ecosistema emprendedor en el último tiempo. Si bien considera que han cumplido con situar la palabra emprendimiento e innovación en la ciudadanía, debe transformar su modelo de apoyo.

"Necesitamos que Corfo camine hacia los conceptos de startup nation y de impact nation que han desarrollado otros países. El talento en Chile ha ido trabajando el último concepto, con casos como Betterfly, Cornersohop y NotCo, que quieren hacerse cargo de problemas sociales, ambientales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas", dice.

Señala que el capital de impacto, ligado al desarrollo sostenible, debe incorporarse en el ADN de Corfo, para fomentarlo y que permita a los emprendimientos volverse más competitivos en los mercados extranjeros. También propone poner foco en las scaleups por el buen momento que atraviesan y aprovechar lo que se está generando para impulsar una masa crítica.

"Ya contamos con Start-Up Chile y sería lógico contar con un Scale-Up Chile. Hay que darle algún mecanismo de apoyo a estos emprendimientos para que dejen de recurrir de forma tan temprana a fondos extranjeros", indica.

Respecto a las líneas de crédito a los fondos de inversión dice que se debe continuar con ellas y que deben existir más.

"Hay que incentivar que los tickets de inversión sean más grandes y que estén disponibles en todas las fases de crecimiento", afirma Vicente.

José Manuel Correa director ejecutivo de Endeavor

"La política pública de fomento debería estar enfocada en las scaleups"

José Manuel Correa dice que Corfo ha sido un órgano importante en el desarrollo de la economía del país, capaz de adaptarse a las diferentes necesidades del momento, y que por lo mismo tendrá que realizar una nueva transformación ante las renovadas necesidades del ecosistema emprendedor.

"Es una de las principales organizaciones causantes de este buen momento y por esa razón, si quiere seguir potenciando el emprendimiento, debe actualizar su foco, pasar de la incubación a la aceleración, generando nuevos instrumentos y beneficios para las scaleups", comenta.

Correa considera que las scaleups quedan desprovistas de instrumentos o beneficios mientras crecen, porque se cree que las firmas que venden más de US$ 1 millón no necesitan más financiamiento, "es falso, porque siguen teniendo gastos que les impiden internacionalizarse o levantar capital", afirma.

Su fórmula no es descuidar la fase inicial de los emprendimientos, sino evitar que los instrumentos se concentren ahí, ya que el ecosistema cambió y ahora hay una cantidad considerable de startups en etapas intermedias y avanzadas, donde "no hay" líneas de financiamiento.

"Si se alinean instrumentos para estas etapas habrán muchos más exits y unicornios, por lo que la política pública de fomento debería estar enfocada en este segmento", dice.

Respecto a las líneas de financiamiento para fondos de inversión, plantea disminuir las barreras para atraer a más fondos. "Hay demasiadas restricciones, con criterios muy rígidos, generando que muchos decidan no asociarse con la institución", dice.