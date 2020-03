CEO de NotCo revela el momento más duro de la empresa: "Yo realmente pensé que esto se iba a acabar"

Innovación y Startups

El emprendimiento lanzó recientemente una alianza con Burger King para una hamburguesa vegetal.

En sólo cuatro meses la startup chilena NotCo desarrolló su más reciente producto: la "Rebel Whopper", hamburguesa vegetal que se comercializa a través de una alianza con Burger King.

Desde el pasado jueves, el producto está a la venta en Chile, y en menos de una semana ha triplicado la meta establecida por NotCo, de vender 15 sándwiches por local al día.

"Ha sido un boom, nosotros no estábamos esperando lo que fue", señaló a T13 Radio el fundador y CEO de la firma, Matías Muchnick, y aseguró que para la empresa es fundamental tener continuidad en el tiempo.

El emprendedor afirmó que "cuando uno entiende lo que es la carne, puede llegar a construirla a partir de vegetales", y explica que durante un día completo se dio la Rebel Whopper a la gente que pidió whoppers. "No hubo ni un solo reclamo. Fueron alrededor de 150 hamburguesas que se dieron", cuenta el CEO de NotCo, ejemplificando la similitud del sabor de ambos productos.

Muchnick indicó que la innovación responde a una "necesidad tremenda de un consumidor que quiere empezar a dejar la carne", necesidad que "vieron los grandes de la comida rápida".

El ejecutivo afirmó que el acuerdo con Burger King es "un reflejo tremendo de cómo está cambiando la cosa a nivel consumidor. El consumidor está demandando cosas que sean igual de ricas, pero que tengan mejor impacto en la salud humana y el medio ambiente", dice.

Según Muchnick, la alianza permitirá que quienes consumen carne dejen de hacerlo, y además invitará a más personas a Burger King, ampliando su oferta hacia el público vegetariano.

Para la empresa, "sacar al animal de la ecuación es lo más importante", por lo que el empresario adelanta que comenzaron con una hamburguesa, pero que las próximas innovaciones podrían ser, por ejemplo, queso o nuggets de pollo.

"Tenemos cuatro categorías de productos: mayonesa, leche, helados y hamburguesas. En cada una de esas estamos haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo con Burger King", comentó Muchnick.

El momento más difícil

Pero en la historia de NotCo no todo han sido triunfos. El CEO de la firma recuerda que a mediados de 2017 vivieron el "punto crítico" cuando realizaron el primer envío de Not Mayo a Cencosud. "Yo realmente pensé que esto se iba a acabar", sostuvo.

"Trabajamos día y noche, pasamos de largo para cumplir, olvídate lo que fue", dijo Muchnik, quien comenta que en la mañana cargaron los camiones con cinco pallets llenos de frascos del producto.

Pasadas cuatro horas de la salida de los camiones hacia el centro de distribución, el emprendedor no había tenido ninguna noticia de sus productos.

"A las 7 de la tarde me llama el comprador de la categoría y me dice que llegaron todas las Not Mayo reventadas, que se cayeron en el camión y que iban a tener que rechazar el pedido", recordó.

Inmediatamente, su contraparte le dice que tendrían que hacer nuevamente el encargo, pero que no le pagarían esa partida. "Salimos con mucho esfuerzo, que le tuvimos que meter día y noche con triple turno. Tuvimos que ponerle hielo a las máquinas para que funcionaran. Sacamos un pallet por semana", indicó Muchnick.