SQM lanza convocatoria para buscar soluciones de electromovilidad y almacenamiento de energía

El concurso va dirigido a todos los centros de Investigación y Desarrollo (I+D), universidades, pequeñas y medianas empresas (PYME), startups, e iniciativas en desarrollo, los que podrán participar por premios de hasta US$ 50 mil.

Ante el contexto de crisis medioambiental y los nuevos desafíos que surgen para combatir el cambio climático, es que SQM lanzó una convocatoria de Innovación Abierta denominada "Más Litio, menos huella", la cual tendrá por objetivo buscar soluciones innovadoras que acerquen la electromovilidad y el almacenamiento estacionario de energía a las personas.

La convocatoria, que se realiza con el apoyo de INNSPIRAL -aceleradora de innovación corporativa-, va dirigida a todos los centros de Investigación y Desarrollo (I+D), universidades, pequeñas y medianas empresas (PYME), startups, e iniciativas en desarrollo, que tengan propuestas que contribuyan y generen un impacto positivo en iniciativas relacionadas.

La minera busca propuestas innovadoras con impacto social y medioambiental que respondan a desafíos puntuales, dentro de dos temáticas macro: que se impulse la electromovilidad en Chile, contribuyendo con un transporte accesible y más eficiente energéticamente; en segundo lugar, se espera recibir propuestas de almacenamiento estacionario que extiendan el uso de las tecnologías de almacenamiento en sectores remotos, aislados o vulnerables del país, los cuales no cuenten con acceso a la red eléctrica o presenten intermitencia en su suministro, de manera de fomentar la autogeneración y autoconsumo.

Al respecto, Pablo Altimiras, vicepresidente senior de negocios litio y yodo de SQM, mencionó que para la minera es muy importante aportar al desarrollo sustentable del país y mejorar la calidad de vida de los chilenos.

Los postulantes compiten por un premio de US$ 100 mil a repartir entre los tres primeros lugares (US$ 50 mil para el primer lugar; US$ 30 mil para el segundo lugar y US$ 20 mil para el tercer lugar), además de apoyo para el desarrollo de un piloto del negocio ganador y mentorías ejecutivas con expertos de SQM.

"Esta es la razón fundamental por la que estamos fomentando la innovación en el uso de tecnologías de ion-litio a través de esta convocatoria, que contempla y busca descubrir nuevos caminos relacionados con la electromovilidad y los sistemas de almacenamiento, particularmente que tiendan a resolver situaciones de escases en comunidades o condiciones extremas", dijo Altimiras.

Las postulaciones y bases se encuentran en el sitio web https://www.openinnspiral.com/maslitiomenoshuella y la convocatoria estará abierta hasta el 24 de octubre de 2021 y los ganadores se darán a conocer en noviembre.