ZeroQ lanza solución para predecir el comportamiento de público en las oficinas y automatizar decisiones

El desarrollo está siendo utilizado en modo piloto con Caja Los Andes en 23 sucursales y para fines de agosto lo extenderán a otras 80 empresas.

La firma local ZeroQ lanzó en 2014 una solución, que reemplazó la entrega física de números de atención por un ticket electrónico que se descarga en una aplicación (app) web. Hoy, amplían la oferta con Blue Queen, un desarrollo de machine learning que permite predecir y automatizar el proceso de atención en las oficinas.

La cofundadora de ZeroQ, Xania Pantoja, explica que Blue Queen usará la información que la plataforma web ha acumulado en los seis años que lleva en el mercado, como tiempos de espera, cantidad de personas en la oficina, motivo por el que fueron y quién los atendió. A partir de esta data y con Inteligencia Artificial y Machine Learning, buscan predecir el comportamiento de la llegada de los clientes a las oficinas cada hora.

La nueva solución será bajo la modalidad Software as a Service (en arriendo) y estará integrado al dashboard de las empresas como un nuevo módulo, que se sumará al ligado a la web app, donde las compañías visualizan y monitorean la llegada de clientes a los locales.

Además de predecir, la solución toma decisiones automatizadas en respuesta a la predicción del flujo de gente. "El sistema ejecuta, ve la cantidad de trabajadores que hay en la oficina y ve cuál es la dotación óptima para la próxima hora y va direccionado a qué ejecutivo deben ir los clientes. Se libera en 100% el tiempo al supervisor. Se reduce en un 75% los tiempos de espera por bloque horario", explica.

Actualmente la nueva solución está siendo utilizada en modo piloto con Caja Los Andes en 23 sucursales y para fines de agosto proyectan extenderla a las otras 80 empresas que son clientes de ZeroQ, como Starken, Banco Securtity, Isapre Colmena. Para 2020 apuntan a completar 90 locales con Blue Queen.

"Hemos estado trabajando cerca de dos años en la nueva solución, pensábamos que se iba a lanzar en los próximos años, pero la pandemia 'quemó' todo ese tiempo y la vamos a lanzar ahora", dice la ejecutiva.

Proyecciones

En mayo de este año, la firma inició un piloto de la web app con un banco en Perú que concluye en septiembre. En ese país esperan cerrar con un cliente y estar en al menos 300 oficinas.

También están mirando al mercado colombiano para expandirse en 2021. Para lograrlo, planean levantar capital a fines de 2020 por cerca de US$ 1 o US$ 2 millones, lo que se sumaría a US$ 500 mil que han levantado a la fecha con privados y a $ 120 millones que se adjudicaron de Corfo.

Este año buscan facturar US$ 3 millones, en 2019 fue de un total de US$ 1,2 millones.