Microsoft y Falabella firman alianza para entregar capacitaciones en habilidades digitales

Transformación Digital

De cara a fomentar las capacidades en tecnologías de la revolución 4.0 como Inteligencia Artificial (IA), que está generando nuevas oportunidades de empleo y crecimiento de diferentes industrias en todo el mundo, Microsoft, Falabella e Innovacien anunciaron una alianza para entregar capacitación a 300 colaboradores del retail.

La iniciativa, que comenzará el 14 de abril próximo, apunta a desarrollar habilidades de pensamiento computacional, análisis de datos y generación de gráficos interactivos para mejorar sus capacidades frente a nuevas demandas.

Este acuerdo se enmarca en "Career Pathway", un programa a nivel mundial de Microsoft con el cual la compañía busca disminuir la brecha de habilidades tecnológicas en los trabajadores, asegurarse de que tengan las herramientas necesarias para desenvolverse en este mundo cada vez más digitalizado. Falabella es el único participante del programa en Chile y el primero en América Latina.

El gerente de Personas y Sostenibilidad de Falabella Retail, Cristian Carvajal, destacó que "esta alianza responde a la constante búsqueda de potenciar el desarrollo de nuestros equipos. Con esto le cambiamos la calidad de vida a nuestros trabajadores, ya que fortalecemos su formación y potenciamos su aprendizaje continuo, que les permite desarrollar una malla con foco en cultura digital".

"La demanda por habilidades tecnológicas crece constantemente, más del 50% de los trabajos actuales requieren de ellas y expertos creen que ese porcentaje aumentará a un 77% en menos de una década. Por lo que a medida que la tecnología transforma las industrias, los cambios en la fuerza laboral deben comenzar esencialmente dentro de las organizaciones y deben gestionarse como una prioridad. Falabella es una empresa pionera que ha entendido la importancia de recapacitar a sus trabajadores y en Microsoft nos enorgullece ser parte de este proceso", comentó Robert Ivanschitz, Director Jurídico y de Asuntos Corporativos de Microsoft Latinoamérica.

La ONG Innovacien fue la encargada de diseñar el programa de capacitaciones que permitirá entrenar a los trabajadores en nuevas herramientas y que al mismo tiempo cumplan con las exigencias de la industria del retail. En total serán 26 horas pedagógicas por trabajador y están divididos en tres niveles, que parte desde el uso más básico del computador, pasando por manejo de Excel y concluyendo en Power BI.

"El desafío actual no son los trabajos que se perderán por la automatización, sino los que se crearán a partir de esto y qué tan preparados están las personas para asumir estos nuevos puestos laborales. Por tanto, el foco de las políticas públicas y del mundo privado debe estar en la capacitación para que las personas puedan adquirir conocimientos y habilidades que les permitan insertarse en nuevos escenarios laborales y no quedar excluidos por no manejar herramientas tecnológicas", expresó David Leal, director ejecutivo de ONG Innovacien.

De acuerdo con un estudio de Microsoft y DuckerFrontier revelado en enero pasado, señaló que la IA podría generar entre un 18% y un 42% de nuevos empleos en el país, siendo Chile el mejor preparado de la región para aprovechar los beneficios que trae esta tecnología. Entre los beneficios se encuentran empleos mejor calificados y pagados, trabajadores y negocios más productivos, además de mayor crecimiento económico, mientras que la productividad podría triplicarse para el 2030.