Cae primer banco regional de EEUU del 2024: regulador interviene Republic First Bank, de Filadelfia

Los reguladores estadounidenses tomaron el control de Republic First Bancorp y acordaron venderlo a Fulton Bank, dijo este viernes la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, sigla en inglés), subrayando los desafíos que enfrentan los bancos regionales un año después del colapso de tres pares.

La crisis marca la primera quiebra de un banco regional de EEUU este año, tras los inesperados colapsos de tres entidades a comienzos de 2023: Silicon Valley, Signature y First Republic.

El banco con sede en Filadelfia, que había abandonado las conversaciones de financiación con un grupo de inversores, fue intervenido por el Departamento de Banca y Valores de Pensilvania.

La FDIC, designada como administrador judicial, dijo que Fulton Bank, una unidad de Fulton Financial Corp, asumirá sustancialmente todos los depósitos y comprará todos los activos de Republic Bank para "proteger a los depositantes".

Republic Bank tenía alrededor de US$ 6 mil millones en activos totales y US$ 4 mil millones en depósitos totales, al 31 de enero de 2024. La FDIC estimó que el costo del colapso para su fondo será de US$ 667 millones.

Las 32 sucursales del banco en Nueva Jersey, Pensilvania y Nueva York reabrirán como sucursales del Fulton Bank el sábado o el lunes durante el horario comercial.