Codelco estima que el fatal accidente de El Teniente provocó pérdidas por hasta US$ 300 millones

El costo material para la empresa equivale al valor de mercado de hasta 30 mil toneladas de producción perdida debido a la paralización de las faenas tras el derrumbe que dejó seis mineros fallecidos.

Codelco, la mayor productora mundial de cobre, dijo este miércoles que el fatal accidente en su mina de cobre El Teniente también dejó pérdidas de entre 20 mil y 30 mil toneladas, equivalente a unos US$ 300 millones.

El derrumbe, que dejó seis trabajadores muertos, afectó un proyecto en construcción y un área operativa, generando una detención de nueve días hasta que el fin de semana la empresa fue autorizada para reactivar áreas no impactadas por el incidente.

"La estimación que nosotros tenemos en relación a la producción es que Codelco va a tener una pérdida entre 20 mil y 30 mil toneladas de cobre fino producto de esta situación", dijo a periodistas el presidente del directorio de la minera, Máximo Pacheco, tras participar en una sesión del Senado para explicar lo ocurrido.

El ejecutivo calculó que al transarse el metal en la Bolsa de Metales de Londres en torno a US$ 10 mil por tonelada "podrá concluir que son una pérdida cercana a los US$ 300 millones".

La empresa detalló en su presentación que fueron afectados 3.795 metros lineales de túneles mayormente en el sector Recursos Norte y en menor proporción en Andesita.

El Teniente es un complejo de 4.500 kilómetros de túneles en la Cordillera de Los Andes a unos 75 kilómetros al sureste de Santiago.